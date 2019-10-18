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Пятница, 18.10.2019
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Удивительные факты, о которых вы не знали

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Удивительные факты, о которых вы не знали
03:33 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости науки:20 удивительных карт, которые покажут вам то, о чём вы даже не задумывались

  • 1

    Вашему вниманию представляются карты, каждая из которых раскрывает один интересный и зачастую неожиданный факт, способный вызвать ух-ты-прикольно реакцию даже у большиства людей.

    Все маяки Европы

  • 2

    Вот насколько велик Тихий океан: в нём могут поместиться все континенты + Гренландия

  • 3

    Все города с населением 15 000 жителей и больше

  • 4

    Алфавиты Европы: кириллица, латинский, греческий и алфавит крымских татар

  • 5

    Синим обозначены регионы, где глубина воды достаточная для расположения в них подводной лодки

  • 6

    Карта Антарктиды без льда

  • 7

    Наиболее длинная прямая линия, по которой можно двигаться по суше, не уйдя под воду

  • 8

    В обозначенных разными цветами регионах живёт одинаковое количество людей

  • 9

    Мировая карта озёр

  • 10

    Неожиданная схожесть контуров Ирландии и Южной Кореи

  • 11

    Политическая карта мира, при условии, что сверхконтинент Пангея существовал бы до сих пор

  • 12

    Все дороги, которые ведут в Рим

  • 13

    В выделенных синим и красным цветами регионах Бразилии живёт одинаковое количество людей

  • 14

    Все ж/д пути, дороги, улицы и шоссе в Канаде

  • 15

    Карта влажных тропических лесов мира

  • 16

    Забавный факт: чисто географически Ирландия находится севернее, чем Северная Ирландия

  • 17

    А вот Гренландия умудрилась расположиться севернее, западнее, восточнее и южнее Исландии

  • 18

    Карта знаменитых на весь мир компаний родом из Японии

  • 19

    Карта плотности водного транспорта

  • 20

    Если бы растительность на планете излучала свет как ночные города

  • 21

    Бонус: Самая большая в мире карта мира. Меппен, Германия

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