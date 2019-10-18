Удивительные факты, о которых вы не знали

Вашему вниманию представляются карты, каждая из которых раскрывает один интересный и зачастую неожиданный факт, способный вызвать ух-ты-прикольно реакцию даже у большиства людей.
Все маяки Европы
Вот насколько велик Тихий океан: в нём могут поместиться все континенты + Гренландия
Все города с населением 15 000 жителей и больше
Алфавиты Европы: кириллица, латинский, греческий и алфавит крымских татар
Синим обозначены регионы, где глубина воды достаточная для расположения в них подводной лодки
Карта Антарктиды без льда
Наиболее длинная прямая линия, по которой можно двигаться по суше, не уйдя под воду
В обозначенных разными цветами регионах живёт одинаковое количество людей
Мировая карта озёр
Неожиданная схожесть контуров Ирландии и Южной Кореи
Политическая карта мира, при условии, что сверхконтинент Пангея существовал бы до сих пор
Все дороги, которые ведут в Рим
В выделенных синим и красным цветами регионах Бразилии живёт одинаковое количество людей
Все ж/д пути, дороги, улицы и шоссе в Канаде
Карта влажных тропических лесов мира
Забавный факт: чисто географически Ирландия находится севернее, чем Северная Ирландия
А вот Гренландия умудрилась расположиться севернее, западнее, восточнее и южнее Исландии
Карта знаменитых на весь мир компаний родом из Японии
Карта плотности водного транспорта
Если бы растительность на планете излучала свет как ночные города
Бонус: Самая большая в мире карта мира. Меппен, Германия