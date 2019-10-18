Удивительные факты, о которых вы не знали

1 Вашему вниманию представляются карты, каждая из которых раскрывает один интересный и зачастую неожиданный факт, способный вызвать ух-ты-прикольно реакцию даже у большиства людей. Все маяки Европы

2 Вот насколько велик Тихий океан: в нём могут поместиться все континенты + Гренландия

3 Все города с населением 15 000 жителей и больше

4 Алфавиты Европы: кириллица, латинский, греческий и алфавит крымских татар

5 Синим обозначены регионы, где глубина воды достаточная для расположения в них подводной лодки

6 Карта Антарктиды без льда

7 Наиболее длинная прямая линия, по которой можно двигаться по суше, не уйдя под воду

8 В обозначенных разными цветами регионах живёт одинаковое количество людей

9 Мировая карта озёр

10 Неожиданная схожесть контуров Ирландии и Южной Кореи

11 Политическая карта мира, при условии, что сверхконтинент Пангея существовал бы до сих пор

12 Все дороги, которые ведут в Рим

13 В выделенных синим и красным цветами регионах Бразилии живёт одинаковое количество людей

14 Все ж/д пути, дороги, улицы и шоссе в Канаде

15 Карта влажных тропических лесов мира

16 Забавный факт: чисто географически Ирландия находится севернее, чем Северная Ирландия

17 А вот Гренландия умудрилась расположиться севернее, западнее, восточнее и южнее Исландии

18 Карта знаменитых на весь мир компаний родом из Японии

19 Карта плотности водного транспорта

20 Если бы растительность на планете излучала свет как ночные города