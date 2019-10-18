Синий свет от смартфона и монитора ускоряет старение мозга

Новости науки:Возможно также, что свет влияет на гены, вовлеченные в развитие воспалительных процессов.

Под ярким синим излучением светодиодов повреждения нейронов развивались у дрозофил независимо от наличия глаз.

Светодиоды невероятно экономичны и компактны в сравнении со всеми прошлыми искусственными источниками света и испускают его в крайне узком диапазоне волн. Они находят все более широкое применение в лампах, телевизорах и дисплеях — в том числе для подсветки ЖК-дисплеев смартфонов и ноутбуков. Однако влияние светодиодов на зрение и здоровье до сих пор остается спорным. На это указывает и новая статья, опубликованная в журнале Aging and Mechanisms of Disease.

Ядвига Гебультовиц (Jadwiga Giebultowicz) и ее коллеги из Университета штата Орегон проводили лабораторные эксперименты, ежедневно подвергая дрозофил 12-часовому воздействию синих светодиодов (с 12 часами в темноте). Мухи контрольных групп все 24 часа проводили в темноте либо получали свет, синий из которого был отфильтрован.

Продолжительность жизни и у тех, и у других оказалась выше, чем у дрозофил в группе с синими светодиодами. Такие насекомые демонстрировали снижение двигательных способностей и хуже цеплялись за стенки. «Вскрытие» и гистологическое исследование показало, что у насекомых развились повреждения клеток сетчатки и мозга. Такая картина весьма напоминает естественные процессы старения организма.

Кроме того, часть мух относились к мутантному штамму, были от рождения слепы и не способны развить нормальные глаза. Тем не менее ухудшение моторики и повреждения нейронов обнаруживались и у них. Возможно, это происходит из-за воздействия лучей соответствующей длины волны на гены, регулирующие суточные циркадные ритмы организма, что приводит к нарушению их нормальной цикличной работы.