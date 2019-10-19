Ученые изобрели наносетку, которая улучшит доставку лекарств и заживление ран

Новости науки:Исследователи придумали наносетку для скорейшего заживления ран.

В последнее время ученые все чаще говорят об опасности устойчивых к действию антибиотиков бактериях. При этом если раньше баланс в этой борьбе склонялся в сторону фармацевтов, то сейчас все больше микроорганизмов начали приспосабливаться быстрее. И нужно изменять не только подход к созданию новых видов антибиотиков, но и менять принципы доставки лекарств. Одним из них может стать новейшая наносетка, которая не только убивает бактерии более эффективно, но и обеспечивает заживление ран.

Как работает наносетка для доставки лекарств?

Исследователи из Университета Флиндерса и их коллеги в Японии создали особую наносетку. Размер самой наносетки составляет 20 сантиметров в длину и 15 сантиметров в ширину. Сплетена же сетка из волокон толщиной всего в 200 нанометров. Внутри волокон сетки находится полая сердцевина, заполненная отрицательно заряженными наночастицами золота, а также антибиотиками колистином и ванкомицином.

Чтобы доставить антибиотики в определенную область сетки, частицы золота были встроены в нее с использованием метода под названием «электроспиннинг» (прим. ред. электроспиннинг — это способ получения волокон в результате действия электричества на заряженную струю полимерного раствора). Благодаря этому мы можем создавать новые более эффективные виды лекарств. — говорят авторы работы.

Но в чем плюс подобного подхода? На самом деле все довольно просто: небольшие заряженные наночастицы золота регулируют высвобождение антибиотиков из наносетки. Добавление наночастиц заставляет антибиотик «мигрировать» к центру каждого волокна (которых очень много в структуре самой сетки), что дает возможность равномерно распределять выход антибиотика из наносетки по всей поверхности. Таким образом, вся колония бактерий подвергается единовременной «атаке», что значительно увеличивает эффективность действия. Если вам интересна эта тема — подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен. Там регулярно появляются материалы, которых не найти на сайте.

Эффективность изобретения была протестирована на лабораторных животных в течение 14 дней. Исследователи изучили, как препараты могут повлиять на рост E. Coli (кишечной палочки). Точечное действие препарата позволило значительно снизить концентрацию антибиотиков для эффективного уничтожения бактерий. То есть в ходе эксперимента для уничтожения бактерий потребовалось куда меньше препаратов «на сетке», чем если бы ученые использовали традиционные методы введения.

Сейчас эксперты нацелены на совершенствование своей технологии. Во-первых, они пытаются изучить другие виды металлов, которые могли бы заменить золото в структуре наносетки. И дело тут даже не в том, что золото — это драгоценный металл. Возможно, что другие металлы или их сплавы позволят еще более четко контролировать поступление препаратов.

Во-вторых, ученые вовсю тестируют и другие виды антибиотиков. Но с этим проблем возникнуть не должно. В теории сетку можно «наполнить» любыми препаратами. Стоит заметить, что такая сетка — действительно очень перспективное средство терапии. Помимо весьма очевидного использования ее на открытых ранах на коже, ее можно примерять и при полостных операциях. Кроме того, более эффективное действие антибиотика уменьшает также и время заживления ран, снижая вероятность рецидива.