Факты, которые разрушат ваши представления о древнем мире (Фото)

1 В древней Британии жили африканцы Хотя сегодня Лондон является одним из самых мультикультурных городов на Земле, только в прошлом веке чернокожие жители стали привычным зрелищем в Великобритании. Что же, тысячу лет назад на Туманном Альбионе жили только белые европейцы? Не совсем так. Оказывается, в Великобритании обитали чернокожие жители, по крайней мере 1800 лет назад. В 2010 году исследователи из Университета Ридинга нашли доказательства того, что в Йорке жили люди родом из Северной Африки. Одна из них, получившая название "леди в железном браслете", была похоронена с большим количеством драгоценностей. Вероятно, она принадлежала к высшему классу, и не была просто путешественницей или рабом. Но самым известным африканский гражданином древнего Йорка был римский император ливийского происхождения Септимиус Северус, который сделал город в 208 г. н.э. своей резиденцией.

2 Неандертальцы были интеллектуально развитыми "Неандертальцами" сегодня называют не очень умных людей. На самом деле ученые указывают, что двоюродные братья "гомо сапиенс" - неандертальцы – были точно такими же развитыми по интеллекту, как и люди. В 2014 году исследователи обнаружили доказательства того, что неандертальцы в северной европе охотились на мамонтов и бизонов, загоняя их в глубокие овраги. Для таких согласованных операций нужны были развитое общение и способности к планированию. Также есть много доказательств того, что неандертальцы использовали инструменты ничуть не меньше, чем гомо сапиенс.

3 В Древнем египте не было еврейских рабов Одной из самых известных библейских историй является история Исхода, когда якобы после столетий пребывания в рабстве в египте, евреям, наконец, удалось сбежать. Однако, несмотря на то, что множество еврейских семей якобы 40 лет блуждали по пустыне, тому не было найдено ни одного подтверждения. И это при том, что существуют доказательства обитания в этом регионе гораздо меньших групп кочевников.

4 У римлян существовали законы против обжорства и пиров Наряду со склонностью к жестокости, римляне известны своей приверженностью к пирам. Вероятно, все представляют себе римскую вечеринку, как кучу еды и вина. На самом деле, на протяжении всей истории республики были приняты десятки законов по ограничению расходов и ограничению сумм, которые частные лица могли бы потратить на удовольствие.

5 Стоунхендж был намного больше, чем сейчас Круг древних камней в английской сельской местности - Стоунхендж – уже столетиями привлекает огромное количество посетителей. Кажется, что Стоунхендж неизменно со дня свой постройки всегда находился в изоляции, и вокруг не было ни души. Однако, если вернуться в доисторические времена, то окажется, что Стоунхендж был окружен гигантским, шумным мегаполисом. В 2014 году группа ученых завершила исследование территории вокруг Стоунхенджа. Кроме самих гигантских камней в радиусе 3 км были обнаружены доказательства существования часовен, курганов и ритуальных святилищ. Были найдены даже следы крупных близлежащих населенных пунктов.

6 Бронтозавры действительно существовали Одним из самых известных динозавров на протяжении почти полутора веков является бронтозавр. Однако, с 1903 года, оказалось, что Гофониил Мрш (первооткрыватель этого ящер) просто перепутал кости с костями апатозавра. Благодаря его неуклюжей ошибке (а также Стивену Спилбергу), школьники сегодня очарованы динозавром, которого никогда не существовало. По крайней мере, так считалось до апреля 2015 года, когда ученые решили, что бронтозавр действительно существовал. Исследователи из Нового университета Лиссабона проанализировали более 81 различных костей ящеров и пришли к заключению, что существует достаточно различий, чтобы выделить бронтозавра в качестве отдельного вида апатозавтра.

7 Меню в палеолите было совершенно другим, чем все считают Всегда считалось, что древние люди не ели хлеба. Но в 2010 году исследователи обнаружили следы 30 000-летней муки на шлифовальных камнях в Италии и Чехии. Также есть и другие нюансы. В то время как большинство людей считают, что наши предки ели только мясо мамонтов, исследователи National Geographic недавно заключили, что мясо употреблялось в еду только после хорошей охоты, а обычно ели растительную пищу и мясо других животных.

8 Шелковый путь значил намного больше, чем просто торговый путь Шелковый путь - сеть торговых путей, простирающаяся от современной Италии до Индонезии, является буквально иконой древней коммерции. Тем не менее, Шелковый путь представлял собой намного больше, чем обычная торговля. Учитывая, что тогда не было ни газет, ни телевидения, ни интернета, то Шелковый путь стал средством общения, взаимного обучения, технологического и культурного обмена, и, конечно, новостей.

9 В Древнем Китае практиковали человеческие жертвоприношения Обычно, когда речь заходит о человеческих жертвоприношениях, все сразу представляют кровожадных ацтеков или майя, которые убивали людей, чтобы взошло солнце. Оказывается, еще одна культура практиковала подобное - Древний Китай. В 2007 году археологи откопали массовое захоронение. В нем покоились 47 человек, которыми пожертвовали, чтобы они могли продолжать служить своему хозяину в загробном мире. Даже еще в начале династии Мин (1368-1644) супругу императора приносили в жертву, когда император умирал.