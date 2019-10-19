В NASA зафиксировали приближение астероида к Земле

Новости науки:Астероид диаметром в километр летит к Земле.

К Земле приближается астероид размером от 400 метров до 1 км.

Центр исследования околоземных объектов NASA зафиксировал приближение к Земле астероида 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км.

На минимальном расстоянии объект пройдет 25 октября в 20:21 по киевскому времени, угрозы для Земли он не представляет, поскольку пройдет на расстоянии 0,04 астрономических единиц (16 расстояний до Луны).

Центр изучения околоземных объектов NASA наблюдает почти за 20 тыс. небесных тел, которые находятся вблизи орбиты Земли.