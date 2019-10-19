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Суббота, 19.10.2019
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В NASA зафиксировали приближение астероида к Земле

В NASA зафиксировали приближение астероида к Земле
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости науки:Астероид диаметром в километр летит к Земле.

К Земле приближается астероид размером от 400 метров до 1 км.

Центр исследования околоземных объектов NASA зафиксировал приближение к Земле астероида 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км.

На минимальном расстоянии объект пройдет 25 октября в 20:21 по киевскому времени, угрозы для Земли он не представляет, поскольку пройдет на расстоянии 0,04 астрономических единиц (16 расстояний до Луны).

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Центр изучения околоземных объектов NASA наблюдает почти за 20 тыс. небесных тел, которые находятся вблизи орбиты Земли.

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НАСА, Земля, Астероид.
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