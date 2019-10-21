Прекрасные осенние пейзажи в работах талантливых фотографов (Фото)

Осень в американском штате Массачусетс.
Осенняя выставка собак в Бишкеке, Кыргызстан, 5 октября 2019.
Осенние Альпы, Австрия, 15 октября 2019.
Почему желтеют листья? Зелёный лист имеет такой цвет из-за присутствия пигмента, известного как хлорофилл. Когда он в большом количестве содержится в клетках, что происходит во время периода роста, зелёный цвет хлорофилла преобладает, затмевая цвета любых других пигментов, которые могут содержаться в листе. Поэтому листья летом имеют характерный зелёный цвет.
Питательные вещества, накапливаемые в листьях на протяжении всего лета, начинают свое перемещение в корень, ствол и ветви, где остаются на время холодов. С наступлением тепла они будут использованы для выращивания новых листьев, и так цикл за циклом. После того как листья расстанутся со всеми полезными веществами, в хлорофилле больше не будет никакого смысла. Ему на смену придут пигменты совершенно другого цвета, которые придадут листве особую, осеннюю раскраску.
Тыквенное поле возле Франкфурта, Германия, 16 октября 2019.
Кошки и осень.
Море из кленовых деревьев в провинции Цзянсу, Китай.
Медведи на охоте перед зимней спячкой в национальном парке Катмай, Аляска, 21 сентября 2019.
Фермеры собирают семена кунжута в Анталии, Турция, 2 октября 2019.
Светильники Джека.
Красные и золотые кленовые листья, Франция, 13 октября 2019.
Осенний рынок крупного рогатого скота в Аппенцелле, Швейцария, 8 октября 2019.
Осенние краски на исландском полуострове Снафеллснес.
Тыква-победитель весом 987 кг, это новый рекорд в Калифорнии, 14 октября 2019.
Осень в штате Мэн, 8 октября 2019.
Франция, 13 октября 2019.
Река в штате Массачусетс, 15 октября 2019.
Утренний осенний туман, Венгрия, 17 октября 2019.
Красочные деревья на холмах турецкой провинции Гюмюшане, 7 октября 2019.