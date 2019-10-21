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Понедельник, 21.10.2019
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Прекрасные осенние пейзажи в работах талантливых фотографов (Фото)

Смотрите фото (20)
Прекрасные осенние пейзажи в работах талантливых фотографов (Фото)
17:40 Сегодня Телеграф loveopium.ru Фото: loveopium.ru

Новости науки:Совсем скоро в северном полушарии наступит зима. Последний взгляд на осень. Турция, США, Исландия...

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    Осень в американском штате Массачусетс.

  • 2

    Осенняя выставка собак в Бишкеке, Кыргызстан, 5 октября 2019.

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    Осенние Альпы, Австрия, 15 октября 2019.

  • 4

    Почему желтеют листья? Зелёный лист имеет такой цвет из-за присутствия пигмента, известного как хлорофилл. Когда он в большом количестве содержится в клетках, что происходит во время периода роста, зелёный цвет хлорофилла преобладает, затмевая цвета любых других пигментов, которые могут содержаться в листе. Поэтому листья летом имеют характерный зелёный цвет.

    Питательные вещества, накапливаемые в листьях на протяжении всего лета, начинают свое перемещение в корень, ствол и ветви, где остаются на время холодов. С наступлением тепла они будут использованы для выращивания новых листьев, и так цикл за циклом. После того как листья расстанутся со всеми полезными веществами, в хлорофилле больше не будет никакого смысла. Ему на смену придут пигменты совершенно другого цвета, которые придадут листве особую, осеннюю раскраску.

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    Тыквенное поле возле Франкфурта, Германия, 16 октября 2019.

  • 6

    Кошки и осень.

  • 7

    Море из кленовых деревьев в провинции Цзянсу, Китай.

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    Медведи на охоте перед зимней спячкой в национальном парке Катмай, Аляска, 21 сентября 2019.

  • 9

    Фермеры собирают семена кунжута в Анталии, Турция, 2 октября 2019.

  • 10

    Светильники Джека.

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    Красные и золотые кленовые листья, Франция, 13 октября 2019.

  • 12

    Осенний рынок крупного рогатого скота в Аппенцелле, Швейцария, 8 октября 2019.

  • 13

    Осенние краски на исландском полуострове Снафеллснес.

  • 14

    Тыква-победитель весом 987 кг, это новый рекорд в Калифорнии, 14 октября 2019.

  • 15

    Осень в штате Мэн, 8 октября 2019.

  • 16

    Франция, 13 октября 2019.

  • 17

    Река в штате Массачусетс, 15 октября 2019.

  • 18

    Утренний осенний туман, Венгрия, 17 октября 2019.

  • 19

    Красочные деревья на холмах турецкой провинции Гюмюшане, 7 октября 2019.

Конкурс фотографии "Лучший фотограф дикой природы": нереальные снимки (Фото)

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Осень, Фото, Пейзажи, Осенние пейзажи.
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