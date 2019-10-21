Прекрасные осенние пейзажи в работах талантливых фотографов (Фото)

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Почему желтеют листья? Зелёный лист имеет такой цвет из-за присутствия пигмента, известного как хлорофилл. Когда он в большом количестве содержится в клетках, что происходит во время периода роста, зелёный цвет хлорофилла преобладает, затмевая цвета любых других пигментов, которые могут содержаться в листе. Поэтому листья летом имеют характерный зелёный цвет.

Питательные вещества, накапливаемые в листьях на протяжении всего лета, начинают свое перемещение в корень, ствол и ветви, где остаются на время холодов. С наступлением тепла они будут использованы для выращивания новых листьев, и так цикл за циклом. После того как листья расстанутся со всеми полезными веществами, в хлорофилле больше не будет никакого смысла. Ему на смену придут пигменты совершенно другого цвета, которые придадут листве особую, осеннюю раскраску.