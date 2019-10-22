Совсем как натуральное: ученым удалось вырастить искусственное мясо

Новости науки:Выращенное в лабораторных условиях или выращенное мясо может революционизировать производство продуктов питания.

Биологи из Гарвардского университета вырастили в лаборатории искусственное мясо, которое напоминает настоящее не только вкусом, но и структурой мышечных волокон. Описание работы опубликовано в журнале Science of Food.

Мясо животных состоит из жира и мышечной ткани. Однако большинство видов искусственного мяса напоминает однородную массу со вкусом, похожим на настоящее мясо. Другими словами, оно лишено волокнистой структуры, которая отчетливо проявляется практически на любом мясном срезе.

Исследователи нашли решение этой проблемы, вырастив из мышечных клеток животных — кролика и коровы — мясо с волокнистой мышечной структурой. Получившийся продукт оказался похож на натуральное мясо не только визуально, но даже на микроскопическом уровне, говорится в исследовании.

В качестве основы, на которой растут волокна, исследователи использовали желатин. Полученная волокнистая масса имитировала внеклеточный матрикс натуральной мышечной ткани, который скрепляет ткань и является основой для роста клеток.