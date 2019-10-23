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Среда, 23.10.2019
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Появились детали взрыва сверхновой звезды (Видео)

Появились детали взрыва сверхновой звезды (Видео)
11:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости науки:Теперь исследователи принялись изучать, как выглядят остатки этой звезды спустя почти половину тысячелетия назад.

Всем известно, что взрыв сверхновой звезды SN 1572 состоялся почти 500 лет назад, которую в свое время еще наблюдал астроном Тихо Браге.

Взрыв сверхновой SN 1572, которая находится в созвездии Кассиопеи, состоялся в 1572 году и был таким мощным, что некоторое время она была ярчайшим объектом звездного неба. Ее яркость привлекла внимание астронома Тихо Браге, внесший огромный вклад в ее изучение.

Космический телескоп "Чандра" отправил на Землю новые, более детальные фото остатков звезды SN 1572, взорвавшейся 447 лет назад. В результате звезда представляет собой остатки сверхновой типа Ia. 

Также известно, что данная звезда взорвалась в качестве сверхновой типа Ia — такие события случаются, когда плотным белый карлик, массой примерно с солнечную, сливается со звездой-компаньоном. В результате происходит взрыв, уничтожающий белого карлика, выбрасывая его вещество в космос. Видно на снимках, что данные остатки ярко светятся в рентгеновском диапазоне, потому что их нагревают ударные волны, сгенерированные взрывом. 

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Фото отправленное телескопом на Землю сделано в рентгеновском диапазоне, и поэтому очень заметно, что цвета кажутся неестественными, но такая расцветка помогает определить состав звезды. В красном и синем цвете видны кремниевые элементы. Заметны также и другие элементы — они видны в желтом, зеленом, сине-зеленом, оранжевом и пурпурном цветах. Рентгеновское изображение, полученное "Чандрой", было наложено на оптический снимок той же области, что создает стереоэффект.

Также астрономы решили посмотреть, как остаток сверхновой приобрел такой вид. Чтобы проверить теории, ученые провели две различные компьютерные симуляции, и результаты указали на справедливость гипотезы взрыв образовал гигантские комки бурого цвета. Хотя точного объяснения у ученых нет, они предполагают, что образование комков может быть связано с тем, что взрыв происходил одновременно в различных точках на звезде.

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Исследования, Взрыв, Астрономы, Наука, Астрономия, Звезды, Взрыв сверхновой звезды.
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