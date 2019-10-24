Скачать
Четверг, 24.10.2019
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Пакьяо намерен перехватить соперника у Ломаченко
Пакьяо намерен перехватить соперника у Ломаченко
Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день
Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день

Открыта галактика-монстр, которая возникла сразу после Большого взрыв

Открыта галактика-монстр, которая возникла сразу после Большого взрыв
08:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay

Новости науки:Ее заметили исследователи из США и Австралии с помощью телескопа ALMA в Чили.

Ученые говорят, что находка наконец-то заполнит пробел в знаниях человечества о том, как сформировались первые галактики во Вселенной.

Невиданная до этого времени "массивная галактика-монстр" с ранних времен существования Вселенной была открыта астрономами и потенциально может дать исследователям "утраченное звено" в понимании, как большие галактики смогли образоваться относительно быстро после Большого взрыва. Последний произошел 13,8 миллиардов лет назад.

Как сообщается, открытой галактике примерно 12,5 миллионов лет. Телескоп ALMA разработан для наблюдения за звездами и галактиками во Вселенной и способен искать свет между радио и инфракрасными частотами. Такое излучение исходит от большинства объектов во Вселенной. В отличие от других телескопов, ALMA способен наблюдать за таким светом без искажений, которые обычно создает космическую пыль.

Команда ученых во главе с Кристиной Уильямс из Университета Аризоны проводили наблюдения с помощью телескопа, когда заметили слабый свет от неизвестного источника.

"Это было очень странно, потому что свет, казалось, не было связанным с какой-либо известной галактикой", - сказала Уильямс.

"Когда я увидела, что эту галактику не видно на любых других частотах, то была в восторге. Это означало, что объект на самом деле очень далеко. И его заслоняет пыль", - добавила она.

"Мы выяснили, что эта галактика на самом деле массивный монстр с таким же количеством звезд, как и в нашем Млечном пути. Но она наполнена событиями. Звезды формируются в 100 раз быстрее, чем в нашей галактике", - пояснил соавтор исследования Иво Лаббе.

На Землю летит опасный астероид
На Землю летит опасный астероидЧитать полностью

Массивные галактики с ранних лет существования Вселенной представляют загадку для астрономов. Поскольку их существование не вписывается в существующие теории формирования галактик. Считается, что сразу после Большого взрыва Вселенная был растянут и холодный, что привело к формированию первых атомов.

Примерно через два миллиона лет первые звезды и галактики начали развиваться из облаков газов. Обычно исследователи следят за ультрафиолетовым излучением, чтобы найти древнейшие галактики Вселенной. Однако, эта техника не замечает супермассивные галактики, потому что ультрафиолетовый свет не пробивается через пылевые облака вокруг них. Таким образом этот класс объектов неизучен. Поэтому считается, что человечество не замечает 90% галактик во Вселенной.

В августе другая команда ученых во главе с Тао Вангом из Университета Токио обнаружила 39 массивных галактик, которые формируют звезды с ранних времен существования Вселенной. Однако, как они сами образовались, остается загадкой. Но новая находка может все изменить. Ведь это древняя галактика, которая до сих пор формируется.

"Наш скрытый монстр содержит все иградиенты, чтобы стать звеном, которого не хватает", - говорит Уильямс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Космос, Телескоп, Наука, Галактика, Alma.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
02 Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)
03 Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)
04 Суд обязал Госдеп обнародовать документы по Украине
05 В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Скорая&quot; за 10 минут - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи
Минздрав разработал новые критерии оказания скорой помощи
США покидают Парижское соглашение по климату
США покидают Парижское соглашение по климату
Наслаждаемся остатками &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на сегодня
Остатки "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
Сбрасываем маски: Instagram избавится от популярных фильтров
Сбрасываем маски: Instagram избавится от популярных фильтров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь