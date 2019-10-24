Открыта галактика-монстр, которая возникла сразу после Большого взрыв

Новости науки:Ее заметили исследователи из США и Австралии с помощью телескопа ALMA в Чили.

Ученые говорят, что находка наконец-то заполнит пробел в знаниях человечества о том, как сформировались первые галактики во Вселенной.

Невиданная до этого времени "массивная галактика-монстр" с ранних времен существования Вселенной была открыта астрономами и потенциально может дать исследователям "утраченное звено" в понимании, как большие галактики смогли образоваться относительно быстро после Большого взрыва. Последний произошел 13,8 миллиардов лет назад.

Как сообщается, открытой галактике примерно 12,5 миллионов лет. Телескоп ALMA разработан для наблюдения за звездами и галактиками во Вселенной и способен искать свет между радио и инфракрасными частотами. Такое излучение исходит от большинства объектов во Вселенной. В отличие от других телескопов, ALMA способен наблюдать за таким светом без искажений, которые обычно создает космическую пыль.

Команда ученых во главе с Кристиной Уильямс из Университета Аризоны проводили наблюдения с помощью телескопа, когда заметили слабый свет от неизвестного источника.

"Это было очень странно, потому что свет, казалось, не было связанным с какой-либо известной галактикой", - сказала Уильямс.

"Когда я увидела, что эту галактику не видно на любых других частотах, то была в восторге. Это означало, что объект на самом деле очень далеко. И его заслоняет пыль", - добавила она.

"Мы выяснили, что эта галактика на самом деле массивный монстр с таким же количеством звезд, как и в нашем Млечном пути. Но она наполнена событиями. Звезды формируются в 100 раз быстрее, чем в нашей галактике", - пояснил соавтор исследования Иво Лаббе.

Массивные галактики с ранних лет существования Вселенной представляют загадку для астрономов. Поскольку их существование не вписывается в существующие теории формирования галактик. Считается, что сразу после Большого взрыва Вселенная был растянут и холодный, что привело к формированию первых атомов.

Примерно через два миллиона лет первые звезды и галактики начали развиваться из облаков газов. Обычно исследователи следят за ультрафиолетовым излучением, чтобы найти древнейшие галактики Вселенной. Однако, эта техника не замечает супермассивные галактики, потому что ультрафиолетовый свет не пробивается через пылевые облака вокруг них. Таким образом этот класс объектов неизучен. Поэтому считается, что человечество не замечает 90% галактик во Вселенной.

В августе другая команда ученых во главе с Тао Вангом из Университета Токио обнаружила 39 массивных галактик, которые формируют звезды с ранних времен существования Вселенной. Однако, как они сами образовались, остается загадкой. Но новая находка может все изменить. Ведь это древняя галактика, которая до сих пор формируется.

"Наш скрытый монстр содержит все иградиенты, чтобы стать звеном, которого не хватает", - говорит Уильямс.