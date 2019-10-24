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Обнаружено эффективное средство против вируса гриппа

Обнаружено эффективное средство против вируса гриппа
16:11 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Сейчас грипп проще предупредить, чем лечить: вакцины относительно эффективны, а противовирусные средства имеют недостаточно высокую результативность.

Новый препарат побеждает возбудителя гриппа, вызывая у него мутации.

Исследователи из Университета штата Джорджия протестировали новый противогриппозный препарат на хорьках и образцах человеческих тканей и подтвердили его эффективность. Свою работу авторы опубликовали в Science Transitional Medicine.

Экспериментальное лекарство EIDD-2801 на тестах показало большую результативность, чем у осельтамивира — использующегося сейчас противовирусного средства против гриппа.

EIDD-2801 блокирует РНК-полимеразу — фермент, который выполняет важную роль в репликации генома вируса гриппа. При этом в геноме одна за другой возникают и накапливаются мутации, из-за которых вирус теряет способность размножаться.

"Соединение очень эффективно против гриппа. Оно доступно в оральной форме, обладает широким спектром действия против всех протестированных штаммов вируса гриппа, и, что наиболее важно, он создает высокий барьер против уклонения вируса от ингибирующего действия [препарата]", — рассказывает доктор Ричард Племпер, старший автор исследования и профессор Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия.

Новое противовирусное испытали на хорьках — модельном животном, точнее всего показывающем реакции человеческого организма при заболевании гриппом. Исследователи установили, что EIDD-2801 эффективно подавляет репликацию всех сезонных и пандемических штаммов вируса, на которых его тестировали. Под воздействием этого препарата вирусная нагрузка быстро снижалась, и продолжительность симптомов гриппа у обработанных животных была значительно меньше, чем у контрольных хорьков, которым лекарства не давали или давали другие противовирусные.

Успешность вакцинации связана с успешностью предсказания штамма, который будет преобладать в текущем году. В зависимости от этого, вакцинация снижает заболеваемость на значения 10 — 60%, а риск госпитализаций с осложнениями снижает на 75%.

С препаратами для лечения уже случившейся инфекции дела обстоят хуже. На сегодня нет противовирусных средств высокой эффективности. Осельтамивир снижает длительность заболевания менее чем на день, и некоторые штаммы гриппа устойчиво резистентны к нему, как и к другим ингибиторам нейраминидазы. То же верно и для адамантанов, другого класса препаратов, использующихся против вируса.

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Все это делает появление новых противогриппозных препаратов важным событием. Грипп все еще остается опасным заболеванием с вероятностью серьезных осложнений и смертельного исхода, особенно для групп риска — детей, пожилых и ослабленных пациентов. Каждый год только в США от этой болезни умирает от 30 000 до 80 000 человек.

Ученые особо отмечают, что новый препарат, по крайней мере в текущем тестировании, не позволяет вирусу быстро выработать резистентность. "Мы еще не определили специфические мутации устойчивости и уверены, что генетический барьер против вирусной устойчивости высок", — сказал Племпер.

Это важно, так как устойчивость штаммов — одна из основных проблем имеющихся сейчас препаратов. "Мы считаем, что следующее поколение противовирусных препаратов против гриппа должно быть не только эффективным и безопасным, но и решать проблему резистентности", — поясняет автор работы доктор Март Тутс.

Ученые оптимистично настроены относительно будущего препарата. "Мы считаем, что это соединение обладает высоким клиническим потенциалом в качестве лекарственного средства против гриппа следующего поколения, которое сочетает в себе ключевые противовирусные свойства", — подытоживает Племпер.

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Исследования, Наука, Грипп, Вирус гриппа.
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