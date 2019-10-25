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В NASA будут выбраны новые планеты для исследований

В NASA будут выбраны новые планеты для исследований
12:02 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:Каждые десять лет NASA составляет план работ на следующую декаду, в котором определяет приоритетные миссии и сроки их выполнения.

Агенство выделило деньги на анализ концепций будущих планетарных миссий. Результаты "конкурса" будут опубликованы в 2023 году в десятилетнем обзоре.

В Солнечной системе очень много планет, спутников и объектов поменьше, которые хочется исследовать ученым. Один только Марс — непаханое поле. А чего стоят спутники Юпитера и Сатурна? Но изучать все эти объекты одновременно у астрономов нет ни возможности, ни денег.

Выбранные специалистами агентства концепции миссий публикуются в десятилетнем обзоре — специальном документе, который составляется каждые 10 лет. Последний такой документ был опубликован в 2013 году. Следующий будет выложен в 2023-м. Именно для этого NASA начало выделять деньги на исследования концепций полетов к объектам Солнечной системы уже сегодня. И хотя полный обзор еще не готов, тезисы докладов, которые будут представлены руководству NASA, доступны для чтения.

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Стоит отметить, что не все миссии, упомянутые в обзоре, осуществятся. В документе 2013 года, например, выдвигался концепт миссии на Марс с посадкой на планете марсохода MAC-X. Однако программа не была одобрена, поэтому осуществить ее не удалось. Но миссия Europa Clipper, опубликованная в том же обзоре, была принята руководством, и сейчас идет подготовка к ее осуществлению в 2020-х годах.

В тезисах, представленных на рассмотрение NASA, содержится много интересных концепций планетарных исследований. Одна из них — полет к Церере, самому крупному объекту Главного пояса астероидов. На ней была обнаружена вода — как в жидком виде (при извержении гейзера на поверхности), так и в твердом состоянии. Ранее космический аппарат Dawn провел на орбите этого объекта более трех лет, собирая данные. И хотя миссия получила достаточно сведений о Церере, их все равно недостаточно для ответа на вопросы о строении верхней части коры карликовой планеты, ее происхождении и обитаемости в прошлом. Поэтому исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA предлагают отправить к Церере новую миссию, которая будет включать посадку на нее и забор грунта.

Другая интересная программа связана с нашей ближайшей соседкой — Венерой. Из-за агрессивных условий на планете посадка на нее до сих пор заканчивалась плохо для космических аппаратов. Между тем у ученых назрело много вопросов относительно строения Венеры и ее эволюции. Кроме того, астрономы предлагают агенству отправить миссии на спутник Сатурна Энцелад и на Нептун.

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