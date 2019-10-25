За Юпитером обнаружено "колыбель комет"

Новости науки:Астероиды, напротив, при приближении к Солнцу не подают практически никаких сигналов астрономам, поэтому обнаруживать их крайне трудно.

Ученые выяснили, что расположенная за орбитой Юпитера область с астероидами представляет собой "шлюз", который позволяет ледяным небесным телам попадать во внутреннюю Солнечную систему, где они превращаются в кометы.

Комета — тело, состоящее изо льда, каменной породы и различных примесей. В открытом космосе заметить его практически невозможно, но при приближении к звезде его верхние слои льда начинают нагреваться и таять. Из-за этого за кометой появляется хвост, а вокруг нее — кома.

Но есть объекты, которые объединяют свойства и тех, и других. Они называются кентаврами — по аналогии с мифическими созданиями, наполовину людьми, наполовину лошадьми. По своим физическим характеристикам кентавры представляют собой переходный класс от астероидов к кометам. Их поверхность богата летучими веществами, и при достаточном сближении с Солнцем любой кентавр проявляет кометную активность. Отличия в основном кроются в размерах: кентавры, как правило, больше комет.

Считается, что кентавры происходят из пояса Койпера — региона, населенного ледяными объектами за пределами Нептуна. Контакты с этой планетой-гигантом заставляют некоторых кентавров мигрировать ближе к Солнцу. Там они становятся кометами семейства Юпитера, так как двигаются близко к этому гиганту и из-за нахождения под солнечными лучами начинают приобретать хвосты. Но долгое время ученые не понимали, как происходит этот переход.

Чтобы выяснить это, команда астрономов создала компьютерную симуляцию, воспроизводящую орбиту кометы 29P/Швассмана — Вахмана — объекта диаметром около 65 километров, расположенного между орбитами Юпитера и Нептуна. Эта комета уже давно озадачивает астрономов своей высокой активностью и частыми взрывными выбросами, несмотря на то, что находится слишком далеко от Солнца для таяния водяного льда. Исследование этого объекта позволило предположить, что эволюционно он находится между кентавром и кометой семейства Юпитера.

Компьютерное моделирование и анализ орбиты позволили ученым выяснить, что кентавры, проходящие через регион, в котором наблюдается 29P/Швассмана — Вахмана, служат источниками двух третей всех комет в Солнечной системе. Также ученые рассчитали, что в этом "шлюзе" за Юпитером должно существовать не менее тысячи объектов — в два раза больше, чем астрономы обнаружили сегодня.