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Смерть Александра Македонского: установлена возможная причина гибели великого полководца

Смерть Александра Македонского: установлена возможная причина гибели великого полководца
13:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:По мнению ученых, мужчина скончался из-за панкреонекроза - следствия острого панкреатита.

Если верить данным Вавилонского астрономического дневника, Александр Македонский умер между вечером 10 июня и вечером 11 июня 323 года до нашей эры. Эксперты до сих пор не могут однозначно сказать, что стало причиной его смерти. В разное время выдвигались многочисленные предположения: болезнь печени, малярия, пневмония, отравление. Одной из наиболее правдоподобных версий исследователи считали тиф.

Сейчас ученые из греческого Университета Аристотеля высказали свое мнение по этому поводу. По их словам, причиной смерти Александра Македонского стал панкреонекроз.

Исследования начались еще в 1995 году. За прошедшие годы ученые постарались максимально детально проанализировать симптомы полководца и соотнести их с различными заболеваниями. В результате ученые отвергли версии о малярии, пневмонии, брюшном тифе и лихорадке Западного Нила.

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"Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение 14 дней", - отмечают авторы исследования. Все это свидетельствует в пользу острого панкреонекроза, вызванного желчнокаменной болезнью в сумме с нездоровым образом жизни и алкоголем.

Панкреонекроз - деструктивное поражение поджелудочной железы, развивающееся как очень тяжелое осложнение острого панкреатита. По мере протекания болезни поджелудочная железа разрушается и перестает работать. Главной причиной панкреонекроза ученые считают плохое питание и алкоголь.

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Александр был царем Македонии из династии Аргеадов. Благодаря своим полководческим талантам он смог создать мировую державу, подчинив, в частности, Сирию, Палестину, Египет и Среднюю Азию. Почти сразу после смерти Александра Македонского его государство распалось: разные части отошли диадохам - полководцам царя.

Ранее новозеландский исследователь Кэтрин Холл предложила свою теорию, которая, по ее мнению, объясняет смерть Александра Македонского. Согласно выводам Холл, полководец скончался из-за синдрома Гийена - Барре.

Еще раньше токсиколог доктор Лео Шеп заявил, что Македонского, возможно, отравили растением под названием чемерица белая.

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Причина смерти, Смерть, Полководец, Александр Македонский, Панкреонекроз, Острый панкреатит.
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