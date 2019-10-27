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Она будет работать вечно: создан проект батарейки, которая никогда не разрядится

Она будет работать вечно: создан проект батарейки, которая никогда не разрядится
10:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Пока это лишь проект, но при реализации он может стать прорывом в области аккумулирования энергии.

Команда ученых из университетов Альберты и Торонто разработала проект "квантовой батареи", которая никогда не теряет свой заряд. 

"Батареи, с которыми мы всего лучше знакомы — например, литий-ионные, питающие большинство смартфонов, основаны на классических электрохимических принципах, а квантовые батареи — исключительно на квантовой механике", — объясняет химик Альбертского университета Габриэль Ханн.

Статья, описывающая исследование, появилась в журнале опубликована в журнале Physical Chemistry. Согласно тексту, новая батарея работает, используя "экситонную энергию" — состояние, в котором электрон поглощает достаточно заряженные фотоны света.

Создана наногибридная батарейка, способная заряжаться за считанные секунды

По словам ученых, исследование обеспечивает теоретическую демонстрацию того, что изготовление квантовой батареи без потерь возможно. Для этого замкнутая квантовая сеть была реализована таким образом, чтобы она находилась в «темном» состоянии. В этом случае квантовая сеть не способна обмениваться энергией с окружающей средой, оставаясь устойчивой к потерям энергии. Специалисты предполагают, что такой метод позволит им полностью контролировать заряд и разряд элементов питания.

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Наука, Аккумулятор, Заряд, Батарейка, Квантовая батарейка.
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