Чуть не остановило жизнь: найдены доказательства падения метеорита 13 тыс.лет назад

Новости науки:Археологи из Университета Южной Каролины нашли первые доказательства теории падения метеорита на Землю 12,8 тыс. лет назад.

Согласно гипотезе, представленной еще в 2007 году, во время раннего триаса на Землю упал огромный астероид или комета. Это привело к тому, что 12,8 тыс. лет назад произошел период экстремального похолодания, вымирание многих крупных животных и вероятное сокращение популяции у ранних людей.

В результате падения астероида могли вымереть представители 35 видов, в том числе гигантские ленивцы, саблезубые кошки, мастодонты и мамонты. Это совпадает с массовым вымиранием ранних людей.

Согласно теории, после падения метеорита на Земле начались массовые пожары, которые блокировали солнечный свет. В своем исследовании группа археологов изучала платиновые листы — элемента, связанного с астероидами, на территории практически всей Земли.

Ученые связывают появление следов платины в пластах керна периода 12,8–13 тыс. лет назад на территории всей Земли именно с падением астероида.

Кроме того, группа исследователей обнаружила необычно высокие концентрации платины и иридия в отложениях отмыва от недавно обнаруженного кратера в Гренландии, который мог быть точкой удара. При этом ученые точно не знают, когда именно упал этот метеорит.