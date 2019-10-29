Директор NASA выступил за возвращение Плутону статуса планеты

Новости науки:Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявил, что считает Плутон планетой.

Астрономы давно спорили о том, какие именно небесные тела можно считать планетами.

Джим Брайденстайн выступает за возвращение Плутону статуса планеты.

Об этом глава NASA заявил на Международном аэронавтическом конгрессе, передает УП.

"Я здесь, чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон - это планета", - подчеркнул Брайденстайн.

Как отмечается, астрономы давно спорили о том, какие именно небесные тела можно считать планетами. Так, в 1930 году, когда американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон, его назвали планетой из-за того, что он не был похож на другие небесные известные тела - кометы, астероиды или звезды.

Но впоследствии критерии к планетам усилились - в ходе долгих дебатов астрономы пришли к выводу, что планетой может считаться тело, находящееся на орбите Солнца, которое достаточно массивное, чтобы за счет самогравитации сохранять сферическую форму, и находится на чистой орбите вокруг Солнца (то есть на ней не должно быть посторонних тел).

В 2005 году астроном Майкл Браун открыл небесное тело Эриду, размеры которого можно было сравнить с Плутоном. Поэтому астрономы оказались перед выбором - признать Эриду и ряд ей подобных тел планетами или перевести Плутон в разряд карликовых планет.

В конце концов после долгих споров Международный астрономический союз в 2006 году решил лишить Плутона статуса планеты.