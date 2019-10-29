Будут медленнее размножаться: биологи заставили грибки голодать

Новости науки:Исследовательская группа из Университета Бата и Университета Сан-Паулу нашли рецепторы у грибков, воздействие на которые снижают скорость их размножения и возможность эволюции.

Группа ученых открыли ряд рецепторов грибка, связанного с G-белком (GPCR), которые потенциально могут стать инструментом для замедления эволюции грибов и их эволюции в области повышенной вирулентности и устойчивости к противогрибковым химическим веществам.

Грибок Aspergillus размножается половым путем только в случае, если он хорошо питается и находится в темноте. Их половое размножение рекомбинирует ДНК родителей для создания генетически разнообразных потомков, которые быстро распространяются в окружающей среде в виде спор.

Такое разнообразие и распространение крайне важно для грибов, чтобы адаптироваться к новым условиям, способствуя развитию болезней или развитию противогрибковой резистентности.

Активация рецепторов голода приводит к тому, что грибки начинают медленнее размножаться.

"Мы тратим большое количество времени и денег на разработку устойчивых культур и на противогрибковые химикаты. Но есть примеры, когда в течение нескольких лет после их использования грибки преодолевают устойчивость культуры или становятся толерантными к противогрибковым препаратам" - доктор Нил Браун из отдела биологии и биохимии в Университете Бата.

В дальнейшем ученые продолжат изучение рецепторов грибка Aspergillus nidulans и возможность снижения скорости его эволюции. При этом биологи отмечают, что не ясно, как поведет себя грибок и сможет ли он адаптироваться даже к молекулярным изменениям своего ДНК.