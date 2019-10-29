Скачать
Вторник, 29.10.2019
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Сайдик о разведении войск в Золотом: Все по плану
Сайдик о разведении войск в Золотом: Все по плану
Марченко обыграл Стаховского на турнире в Германии
Марченко обыграл Стаховского на турнире в Германии
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию

Телескоп "Хаббл" запечатлил галактику, похожую на лицо (Фото)

Смотрите фото (3)
Телескоп "Хаббл" запечатлил галактику, похожую на лицо (Фото)
18:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:"Хаббл" накануне Хэллоуина нашел две сталкивающиеся между собой галактики, вместе образующие фигуру, похожую на лицо.

Хотя столкновения галактик распространены - особенно в далеком космосе, - большинство из них нелобовые. Поэтому столкновение, которое, вероятно, создало систему Arp-Madore в 704 миллионах световых лет от Земли, уникально. Эта катастрофа вытянула и растянула газопылевые диски галактик наружу, образуя кольцо интенсивного звездообразования, которое формирует "нос" и "лицо" системы.

Кольцевые галактики редки, и лишь несколько сотен из них живут в нашем более крупном космическом районе. Галактики должны сталкиваться только в правильной ориентации, чтобы взаимодействовать друг с другом. Это позволяет создать кольцо, которое вскоре превращается в диск одной-единственной галактики, завершая слияние. 

Параллельное сопоставление двух центральных выпуклостей звезд из галактик, которые мы видим здесь, также необычно. Поскольку выпуклости, образующие "глаза", кажутся одинакового размера, мы можем быть уверены, что две галактики, участвовавшие в столкновении, были одинакового размера. Это отличается от более распространенных столкновений, в которых маленькие галактики поглощаются своими более крупными соседями.

 

Эта система записана в каталоге небесных тел Arp-Madore как AM 2026-424. Она была обнаружена еще в 1966 году, но спустя время расположение ее составляющих несколько изменилось. "Хаббл" наблюдал эту уникальную систему в рамках программы Snapshot, которая использует случайные пробелы в графике наблюдений телескопа для создания дополнительных снимков.

В Солнечной системе обнаружено новую карликовую планету

Астрономы планируют использовать эту инновационную программу "Хаббла", чтобы внимательно изучить многие другие необычные взаимодействующие галактики. Цель в том, чтобы собрать надежную выборку соседних систем подобного рода, которая могла бы дать представление о том, как галактики росли с течением времени и сливались друг с другом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Телескоп, Наука, Галактика, Хаббл, Галактика AM 2026-424.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Маникюр осень 2019: нежные идеи дизайна на форму "балерина" (Фото)
03 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
04 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
05 Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь