Телескоп "Хаббл" запечатлил галактику, похожую на лицо (Фото)

Новости науки:"Хаббл" накануне Хэллоуина нашел две сталкивающиеся между собой галактики, вместе образующие фигуру, похожую на лицо.

Хотя столкновения галактик распространены - особенно в далеком космосе, - большинство из них нелобовые. Поэтому столкновение, которое, вероятно, создало систему Arp-Madore в 704 миллионах световых лет от Земли, уникально. Эта катастрофа вытянула и растянула газопылевые диски галактик наружу, образуя кольцо интенсивного звездообразования, которое формирует "нос" и "лицо" системы.

Кольцевые галактики редки, и лишь несколько сотен из них живут в нашем более крупном космическом районе. Галактики должны сталкиваться только в правильной ориентации, чтобы взаимодействовать друг с другом. Это позволяет создать кольцо, которое вскоре превращается в диск одной-единственной галактики, завершая слияние.

Параллельное сопоставление двух центральных выпуклостей звезд из галактик, которые мы видим здесь, также необычно. Поскольку выпуклости, образующие "глаза", кажутся одинакового размера, мы можем быть уверены, что две галактики, участвовавшие в столкновении, были одинакового размера. Это отличается от более распространенных столкновений, в которых маленькие галактики поглощаются своими более крупными соседями.

Эта система записана в каталоге небесных тел Arp-Madore как AM 2026-424. Она была обнаружена еще в 1966 году, но спустя время расположение ее составляющих несколько изменилось. "Хаббл" наблюдал эту уникальную систему в рамках программы Snapshot, которая использует случайные пробелы в графике наблюдений телескопа для создания дополнительных снимков.

Астрономы планируют использовать эту инновационную программу "Хаббла", чтобы внимательно изучить многие другие необычные взаимодействующие галактики. Цель в том, чтобы собрать надежную выборку соседних систем подобного рода, которая могла бы дать представление о том, как галактики росли с течением времени и сливались друг с другом.