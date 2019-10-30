В Африке найдено место, откуда произошли современные люди

Новости науки:Эту территорию теперь в основном занимают соляные долины.

Сейчас там огромный регион с соляными залежами, но ученые утверждают, что когда-то в регионе были озера.

Предки современных людей происходят из региона в южной части реки Замбези в Африке. Но когда-то здесь было большое озеро, на берегах которого, вероятно, 200 тысяч лет назад жили предки человечества.

Как сообщается, по мнению ученых, человеческие поселения в регионе процветали до климатических изменений, которые произошли через 70 тысяч лет после возникновения поселений современного человеческого вида. Поэтому местное население начало переезжать с открытием зеленого коридора, который, наконец, привел людей к миграции с Африканского континента.

"Уже довольно давно было понятно, что анатомически современные люди появились в Африке примерно 200 тысяч лет назад", - говорит профессор Ванесса Хейс, генетик из Института медицинских исследований Гарвана в Австралии.

"Но дискуссии велись вокруг точного места возникновения и дальнейшего распространения наших предков", - добавила она.

Впрочем, выводы профессора Хейс встретили скептические оценки со стороны других исследователей в области. Регион, о котором идет речь, — это южная часть бассейна Замбези на севере Ботсваны. Исследователи считают, что наши предки селились около озер великой африканской системы под названием Макгадикгади, которая теперь покрыта соляными долинами.

"Это очень большая территория. Она была очень влажной и буйной. И здесь были нужные условия жизни для современных людей и диких видов", - сказала профессор Хейс.

Прожив на этой территории 70 тысяч лет, люди начали переселяться. Изменения в осадках по всему региону привели к трем волнам миграции 130 тысяч и 110 тысяч лет назад. Первые мигранты отправились на северо-восток, вторая волна была направлена на юго-запад, а третья – осталась вблизи родного региона и живет там до сих пор. Этот сценарий опирается на отслеживание семейных геологических деревьев с помощью сотен образцов митохондриального ДНК современных африканцев. Объединив генетические данные и геологию, а также компьютерное моделирование климата, ученые смогли нарисовать картинку того, какой вид Африка имела 200 тысяч лет назад.