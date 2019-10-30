Скачать
Среда, 30.10.2019
Израиль закрыл свое посольство в Украине: названа причина
Израиль закрыл свое посольство в Украине: названа причина
В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника

В Африке найдено место, откуда произошли современные люди

В Африке найдено место, откуда произошли современные люди
09:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay

Новости науки:Эту территорию теперь в основном занимают соляные долины.

Сейчас там огромный регион с соляными залежами, но ученые утверждают, что когда-то в регионе были озера.

Предки современных людей происходят из региона в южной части реки Замбези в Африке. Но когда-то здесь было большое озеро, на берегах которого, вероятно, 200 тысяч лет назад жили предки человечества.

Как сообщается, по мнению ученых, человеческие поселения в регионе процветали до климатических изменений, которые произошли через 70 тысяч лет после возникновения поселений современного человеческого вида. Поэтому местное население начало переезжать с открытием зеленого коридора, который, наконец, привел людей к миграции с Африканского континента.

"Уже довольно давно было понятно, что анатомически современные люди появились в Африке примерно 200 тысяч лет назад", - говорит профессор Ванесса Хейс, генетик из Института медицинских исследований Гарвана в Австралии.

"Но дискуссии велись вокруг точного места возникновения и дальнейшего распространения наших предков", - добавила она.

Телескоп "Хаббл" запечатлил галактику, похожую на лицо (Фото)
Телескоп "Хаббл" запечатлил галактику, похожую на лицо (Фото)Читать полностью

Впрочем, выводы профессора Хейс встретили скептические оценки со стороны других исследователей в области. Регион, о котором идет речь, — это южная часть бассейна Замбези на севере Ботсваны. Исследователи считают, что наши предки селились около озер великой африканской системы под названием Макгадикгади, которая теперь покрыта соляными долинами.

"Это очень большая территория. Она была очень влажной и буйной. И здесь были нужные условия жизни для современных людей и диких видов", - сказала профессор Хейс.

Прожив на этой территории 70 тысяч лет, люди начали переселяться. Изменения в осадках по всему региону привели к трем волнам миграции 130 тысяч и 110 тысяч лет назад. Первые мигранты отправились на северо-восток, вторая волна была направлена на юго-запад, а третья – осталась вблизи родного региона и живет там до сих пор. Этот сценарий опирается на отслеживание семейных геологических деревьев с помощью сотен образцов митохондриального ДНК современных африканцев. Объединив генетические данные и геологию, а также компьютерное моделирование климата, ученые смогли нарисовать картинку того, какой вид Африка имела 200 тысяч лет назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Африка, Наука, Современные люди, Откуда произошли современные люди, Соляные долины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
03 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
04 Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
05 Врачи назвали самый опасный продукт для здоровья сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом
Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных
ООС: Боевики не прекращают обстрелов украинских военных
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Хэллоуин 2019: история и традиции этого праздника
Хэллоуин 2019: история и традиции этого праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь