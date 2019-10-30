Гордость, истина и вера: как мозг обрабатывает абстрактные понятия

Новости науки:В человеческом мозге есть области, которые ответственны за обработку таких абстрактных понятий, как гордость, вера и истина, выяснили психологи из Университета Карнеги - Меллона (США).

По словам специалистов, их работа напомнила им "чтение мыслей", так как ранее подобные типы исследований ограничивались лишь такими конкретными понятиями, как яблоко или, допустим, молоток. Однако новые выводы предполагают, что отдельные части мозга населяют различные "неуловимые" идеи.

Во время эксперимента Джаст и его коллега Робер Варгас (Robert Vargas) провели МРТ-сканирование девяти человек, предварительно показав им 28 слов, обозначающих то или иное абстрактное понятие, и давая три секунды на обдумывание: например, (наука) "гравитация", "жара"; (общество) "сплетня", "запугивание"; (эмоции) "счастье", "гнев", "гордость"; (право) "этика", "преступность"; (метафизика) "нужда", "сознание", "истина", "причинность"; (религия) "Бог", "вера", "кощунство".

Затем ученые проанализировали полученные снимки при помощи методов машинного обучения, чтобы найти сходства в реакции мозга участников исследования. Так, они смогли выделить три измерения.

Первое из них соответствует регионам мозга, связанным с языком: так, "этика" соотносится с "правилом" и "моралью". Идеи из второй категории лежат в континууме между "внутренним" и "внешним" миром: "сознание" и "гравитация", например. Кроме того, "духовность" - это "я", а "причинность" принадлежит окружающему миру. Наконец, последнее измерение основано на социуме: как определили психологи, в понятиях "гордость" и "сплетня" есть социальный подтекст.

"Большая часть нашего понимания того, как мозг обрабатывает объекты, основана на том, как наши пять чувств воспринимают информацию. Трудно описать нейронную среду абстрактных мыслей, потому что многие инструменты мозга для их обработки сами абстрактны, - говорит Варгас. - <…> Для меня самым захватывающим результатом этого исследования было то, что мы смогли предсказать паттерны нейронной активации для отдельных абстрактных концепций между людьми. Удивительно, что мое понимание вероятности или духовности похоже на понимание другого человека, даже если его опыт духовности отличается от моего".

Варгас и Джаст также обнаружили, что человек обычно представляет абстрактные понятия в виде слов, в отличие от конкретных объектов, которые формируют восприятие в зависимости от того, на какое из чувств они влияют: следовательно, думая о чувствах или морали, сначала мы понимаем слово, а уже потом добавляем к нему смысл.

"Абстрактные концепции вызывают меньше активации в регионах, связанных с перцептивной обработкой, и вызывают больший отклик в тех областях мозга, которые связаны с вербальной обработкой", - подчеркнули авторы работы.