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Причины вымирания растений в разных регионах Земли

Причины вымирания растений в разных регионах Земли
15:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:Причины вымирания растений в регионах с отличающимися уровнями биоразнообразия оказались различными.

Ученые из ТюмГУ совместно с зарубежными коллегами исследовали случаи исчезновения видов растений в регионах с высоким и низким уровнем биоразнообразия. В своей работе они охватили около 15 процентов поверхности планеты и собрали данные за последние 300 лет.

Вымирание видов на Земле происходило все время, пока на планете существовала жизнь, но с появлением человека его темпы значительно возросли. Люди оказывают сильное влияние на биосферу, что может привести к ее серьезным изменениям.

Эти перемены являются причинами разрушения местообитаний животных и растений, вторжения в экосистему несвойственных для нее организмов и ускорения исчезновения многих видов. Разрушительные процессы протекают неодинаково в разных регионах, влияя, например, на видовое разнообразие растений.

В своей работе ученые исследовали, как отражаются последствия влияния человека на территориях с высоким видовым разнообразием (это преимущественно регионы со средиземноморским типом климата) и с низким уровнем видового разнообразия (многие страны Евразии).

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"В настоящее время растения вымирают в 350 раз быстрее, чем в среднем за все время исследования, то есть за 300 лет. Если по-прежнему не принимать во внимание и не учитывать важность целостности природных экосистем на планете, то вымирание растений может привести к разрушительным последствиям. Исчезнут неразрывно связанные с растениями виды насекомых и других живых организмов", — говорит Анатолий Хапугин, научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии Тюменского госуниверситета.

Основываясь на полученных данных, ученые исследовали тенденции, причины и временную динамику вымирания растений за последние 300 лет. Темпы исчезновения многих видов растений в настоящее время оказались значительно выше в зонах с высоким разнообразием, чем в регионах с низким. Однако исследователи заметили, что в последнее время темпы вымирания снизились на всех исследуемых территориях. Наиболее уязвимыми растениями оказались многолетние травы средних широт, чьи верхние части побегов отмирают в неблагоприятный период, а почки возобновления сохраняются на уровне почвы (к ним относятся, например, одуванчик и лютик).

Главными причинами вымирания растений в обеих группах регионов стали сельское хозяйство и урбанизация. Также свой вклад в районах с богатым биоразнообразием вносят инвазионные виды (то есть случайно или намеренно занесенных человеком в новые для них регионы). Часто они становятся вредителями, а также могут вытеснить обитающие виды.

В регионах с низким уровнем биоразнообразия помимо сельского хозяйства и урбанизации, причиной вымирания фауны являются нарушения гидрологического режима местообитаний. В частности, строительство плотины может привести к негативным изменениям функционирования водных объектов.

По словам Анатолия Хапугина, основным способом противодействия потере биоразнообразия является создание особо охраняемых природных территорий и поддержание там режима полного или почти полного отсутствия вмешательства человека. Во многих регионах мира, в том числе и в России, таких территорий недостаточно. Их число и площади необходимо расширять, чтобы взять под защиту исчезающие растения и животных.

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Исследования, Земля, Наука, Вымирание, Растения.
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