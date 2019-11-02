Китай определился с датой запуска беспилотного аппарата на Луну

Новости науки:Запуск китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" состоится в конце 2020 года.

Китай намерен запустить миссию "Чанъэ-5" в конце 2020 года. Ранее в качестве даты называли следующий год (без уточнения конкретного периода), а еще раньше - 2019-й. До этого китайцы хотели запустить космический аппарат в 2017 году.

В числе причин переносов - трудности с ракетой-носителем "Чанчжэн-5", которую хотят использовать в рамках миссии. Это, напомним, носитель тяжелого класса, совершивший два запуска, один из которых был неудачным.

Что касается самой миссии, она направлена на доставку обратно на Землю до двух килограммов лунного грунта и образцов горных пород спутника. После "Чанъэ-5" КНР намерена реализовать еще одну беспилотную миссию - "Чанъэ-6". В качестве носителя также используют "Чанчжэн-5".

Эксперты считают эти программы демонстрацией возможностей будущей высадки на Луну китайских астронавтов.