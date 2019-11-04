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Мозг очень много всего дорисовывает: видим ли мы призраков на самом деле

Мозг очень много всего дорисовывает: видим ли мы призраков на самом деле
19:44 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости науки:Человеческий мозг запрограммирован на то, чтобы видеть призраков.

Наука любит все объяснять, вот и профессор психологии колледжа Нокс, США, доктор Фрэнк МакЭндрю в своей статье для Psychology Today пишет, что человеческий мозг запрограммирован на то, чтобы видеть призраков. Так что даже несмотря на то, что нет никаких доказательств существования привидений, люди, которые в них верят, действительно могут их увидеть.

Мы привыкли во всем и всегда полагаться на собственные ощущения и на информацию об окружающем мире, которую предоставляет нам мозг. Неудивительно, что испытав галлюцинации, первой реакцией становится желание в них поверить. Если вы видите или чувствуете присутствие любимого человека, который давно покинул этот мир и доверяете своему восприятию — тогда вам будет намного легче поверить в то, что вы видите призраков, чем в то, ваш мозг обманывает вас.

У мозга тяжелая работа. Информация из окружающего мира бомбардирует его путаницей сигналов. Глаза воспринимают цвет, уши — звуки, кожа ощущает прикосновения. Мозг работает, чтобы разобраться в этом беспорядке. Ученые называют эту работу обработкой входящей информации. Человеческий мозг настолько хорошо с ней справляется, что иногда находит смысл в бессмысленных вещах. Этот эффект известен как перейдолия. Вы испытываете ее всякий раз, когда смотрите на облака и видите кроликов, корабли или лица. Или же смотрите на спутник нашей планеты и видите на нем лицо.

Если обращать пристальное внимание на огромное количество сигналов, поступающих из окружающей среды, мы вряд ли сможем полноценно функционировать. Поэтому мозг отбирает для нас только самую важную информацию. А вот всю остальную информацию дополняет самостоятельно. Ученые отмечают, что подавляющее большинство воспринимаемой информации извне — это заполнение пробелов мозгом. Иногда то, что мы видим оказывается не тем, чем на самом деле является. Это картинка, которую мозг рисует для нас на основе сигналов, пойманных глазами. То же самое касается и других чувств. В большинстве случаев эта картина является точной. Но иногда мозг добавляет вещи, которых там нет. Результаты исследования, опубликованного в журнале American Psychological Association (АРА) подтверждают выборочную слепоту информации, воспринимаемую мозгом.

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Наверняка многие хотя бы раз неправильно понимали слова некоторых песен. В таких случаях мозг наполняет песню смыслом, которого там не было. Интересно также и то, что скорее всего, вы продолжите слышать неправильные слова песни даже после того, как выучите правильные.

Это очень похоже на то, что происходит, когда так называемые охотники за призраками записывают звуки, которые, по их словам, издают привидения. Они называют это явление электронным голосом или EVP. На самом деле такие записи — вероятно, просто случайный шум. И если прослушать запись не зная что именно было сказано (якобы призраком) вы, скорее всего, не услышите никаких слов. Но когда вы знаете, какими должны быть слова, то обнаружите, что можете легко их различить.

Так что совсем неудивительно, что оказавшись в одиночестве в темноте, некоторые люди ощущают чье-то присутствие и видят призраков. И особенно когда сами сильно этого хотят. В темноте мозг не может получить достаточно визуальной информации от мира. Поэтому создает собственную реальность. Вот и получается, что в подобной ситуации мозг может с большей вероятностью навязать свое видение реальности. А людям, как известно, проще поверить в то, что они видели своими глазами, чем пенять на собственный мозг.

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Мозг, Призрак, Воображение, Разум.
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