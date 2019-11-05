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Впервые у птиц были обнаружены сложные многоуровневые сообщества

Впервые у птиц были обнаружены сложные многоуровневые сообщества
09:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:Для возникновения такой структуры животные должны как минимум различать представителей разных групп и понимать их принадлежность к своей, соседней или вовсе чужой.

Африканские цесарки оказались способны на сложные многоуровневые взаимоотношения, которые до сих пор считались прерогативой лишь "высших" млекопитающих.

Поддержание развитых и динамичных социальных взаимоотношений считается крайне сложной задачей, которая под силу лишь животным с крупным мозгом, таким как приматы, дельфины или слоны. Однако наблюдения биологов из Института поведения животных немецкого Общества Макса Планка показали, что пернатые цесарки формируют сообщества с неожиданно сложными, многоуровневыми отношениями, которые казались недоступны для существ с небольшим "птичьим" мозгом. Об этом Дэмиен Фарин (Damien Farine) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Многоуровневые социальные отношения возникают, когда животные образуют стабильные базовые единицы — например, пары или небольшие семьи, — которые, в свою очередь, объединяются в группы более высокого порядка, также достаточно постоянные по составу. До сих пор считалось, что птичьи стаи организованы куда проще: они либо не имеют определенных связей с другими группами, либо не поддерживают стабильный состав.

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В этом смысле грифовые цесарки — дикие африканские родственницы одомашненных курообразных — преподнесли ученым большой сюрприз. В течение нескольких сезонов подряд биологи отслеживали социальные взаимодействия живущей в Кении популяции, включавшей примерно 400 взрослых птиц. Индивидуальные метки позволили отслеживать каждую из них по отдельности. Обработав эти данные, ученые выяснили, что популяция состоит из 18 отдельных групп-семей разного размера — от 13 до 65 птиц. Они постоянно встречались, пересекались и смешивались, однако снова расходились каждая в свою сторону, сохраняя прежний состав.

Чтобы выяснить, как происходит взаимодействие между группами, в каждой из них была выбрана одна особь, на которую ученые поместили датчик GPS, непрерывно отслеживая перемещения всех 18 семейств. Как оказалось, межгрупповые встречи также неслучайны, и группы образуют устойчивые коллективы, взаимодействуя с определенными "дружественными" группами чаще других. По словам авторов работы, подобная сложная структура впервые обнаруживается в сообществе птиц — и вопрос о том, как им это удается без сложного мозга с толстой корой больших полушарий, остается открытым.

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Исследования, Птицы, Животные, Наука, Цесарки.
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