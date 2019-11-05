Скачать
Вторник, 05.11.2019
Назначать пенсии будут через мобильное приложение: президент дал задание Минсоцу
Назначать пенсии будут через мобильное приложение: президент дал задание Минсоцу
Киевсовет намерен бороться с сигаретными витринами в магазинах
Киевсовет намерен бороться с сигаретными витринами
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

Ученые выяснили, как именно может навредить синдром родительского отчуждения

Ученые выяснили, как именно может навредить синдром родительского отчуждения
20:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Почти половина жертв родительского отчуждения задумываются о самоубийстве.

Родительское отчуждение - синдром, который часто возникает при разводе и других семейных кризисах. При этом один из родителей предпринимает все, чтобы разрушить отношения детей со вторым родителем, демонизируя ее или его и подрывая авторитет. Иными словами, делается все для эмоционального отчуждения детей от партнера (зачастую уже бывшего). Подобное поведение приводит к разрушению эмоциональной связи между родителем и ребенком. Дети в результате могут начать избегать общения с отчужденным родителем по нелогичным, несуществующим или преувеличенным причинам.

Дженнифер Харман, социальный психолог из Университета штата Колорадо, опубликовала новое исследование на тему родительского отчуждения в журнале Children and Youth Services Review. В этой статье она описывает, как различаются тактики отцов и матерей в таком деструктивном процессе.

Харман уже давно изучает родительское отчуждение и его гендерные различия. В предыдущей работе она вместе с коллегами показала, что женщины более склонны к использованию косвенных стратегий отчуждения, в то время как отцы примерно в равных пропорциях пользовались как косвенными, так и прямыми стратегиями.

Под прямыми стратегиями понимаются ситуации, когда отчуждающий родитель не дает отчуждаемому провести достаточно времени с детьми, принимает односторонние решения о детях в обход судебных решений или блокирует их телефоны, чтобы второй родитель не мог им дозвониться. Косвенные методы - настраивание детей или других родственников против второго родителя, его прямые оскорбления при детях, попытки насильно сблизить ребенка с отчимом или мачехой, ложь о прошлом отчуждаемого родителя. 

Как помочь ребенку обрести уверенность: лучшие советы неопытным родителям

"Гендерные различия важны при оценке отчуждения,ведь когда специалисты по опекунству или другие люди вмешиваются в ситуацию в семье, чтобы понять, что происходит, им зачастую сложно определить, что происходит - насилие или отчуждение, - поясняет Харман. - Отчуждение трудно оценить, если оно косвенное. Такое поведение сложнее доказать и документировать". 

В новом исследовании Харман вместе с двумя коллегами попыталась оценить масштабы распространения родительского отчуждения в Северной Америке. Опросы показали, что 32% канадских родителей и 35,5% родителей в США считают себя "жертвами отчуждения" со стороны нынешних или бывших партнеров. Почти 60% из столкнувшихся с манипулятивным отчуждением признали, что это негативно сказалось на отношениях с детьми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Семья, Вред, Родители, Психология, Отношения в семье, родительское отчуждение, Ученые объяснили, Синдром родительского отчуждения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для населения подорожает электроэнергия
02 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
03 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
04 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
05 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь