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Новый способ переработки "электронных отходов": ученые научились создавать "обратимый" клей

Новый способ переработки "электронных отходов": ученые научились создавать "обратимый" клей
09:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки:Адгезив, способный отклеиваться по команде, позволит соединять детали электронных гаджетов и за полминуты разделять их для переработки.

Одной из "темных" оборотных сторон быстрого прогресса и распространения электроники остается накопление мусора. Отслужившие свое платы, микросхемы, гаджеты и прочие "электронные отходы" ежегодно выбрасываются в количестве почти 50 миллионов тонн. Зачастую они содержат опасные для природы вещества и металлы, многие из которых представляют большую ценность, однако их разделение и выделение остается технологически сложной задачей. Склеенные детали приходится разъединять с использованием довольно агрессивных растворителей, наносящих вред окружающей среде.

Новый способ для ее упрощения нашел профессор Университета Рединга Уэйн Хайес (Wayne Hayes) и его соавторы, статья которых опубликована в European Polymer Journal. Совместно со специалистами из компании Stanelco RF Technologies ученые разработали полиуретановый адгезивный материал, подходящий для соединения отдельных электронных компонентов, но при этом готовый отпустить свою клейкую "хватку" под действием внешнего магнитного поля.

По словам создателей, новый клей с равным успехом соединяет металлические, стеклянные, алюминиевые, деревянные и поливинилхлоридные поверхности. При этом его полиуретановая основа заполнена массой ферромагнитных наночастиц оксида железа. Как только склеенные детали понадобится разделить — например, для переработки компонентов старого гаджета, — на них можно воздействовать переменным магнитным полем определенной частоты. Оно заставляет наночастицы быстро колебаться и разогревать окружающее пространство; адгезивный материал плавится и отклеивается в течение 30 секунд.

Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника

Авторы подчеркивают, что подобные магнитные поля не встречаются в реальной жизни и вряд ли приведут к случайному распаду устройства на части в процессе обычной эксплуатации. "Если коротко, то мы сможем использовать большие конвейеры, — говорит один из авторов работы, Барнаби Гринланд (Barnaby Greenland) из Сассекского университета. — Старая техника будет устанавливаться на него полностью собранной, а выходить — совершенно разобранной".

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Клей, Переработка отходов, Эклектроника, Адгезив.
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