Роль Юпитера в появлении жизни на Земле

Новости науки:Гравитационное влияние Юпитера сыграло важную роль в появлении жизни на Земле.

Астрономы считают, что влияние Юпитера и Сатурна привело к удлинению эллиптической орбиты Земли, а также повлияло на наклон ее оси, создавая ледниковые и межледниковые циклы.

Газовые гиганты, занимая определенные места в системе, стабилизируют орбиты других планет и способствуют появлению необходимых для жизни условий.

Исследователи считают, что влияние Юпитера и Сатурна привело к удлинению эллиптической орбиты Земли, а также повлияло на наклон ее оси, создавая ледниковые и межледниковые циклы. То есть, несмотря на наступление ледниковых периодов, жизнь на Земле смогла появиться и продолжить существовать.

В ходе исследования ученые создали несколько компьютерных моделей, в ходе которых рассмотрели влияние Юпитера на другие планеты в случаях, если бы он находился на другом месте в Солнечной системе. В большинстве подобных симуляций система распадалась в течение 10 миллионов лет. В оставшейся четверти симуляций положение Юпитера позволяло стабилизировать орбиту Земли и сделать ее пригодной для жизни.

По словам исследователей, это противоречит гипотезе редкой Земли, которая предполагает, что условия нашей планеты уникальны во Вселенной. Ученые считают, что в случаях, когда планеты земного типа находятся под таким же влиянием газовых гигантов в своих системах, они могут быть потенциально обитаемыми.