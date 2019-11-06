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Роль Юпитера в появлении жизни на Земле

Роль Юпитера в появлении жизни на Земле
18:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay

Новости науки:Гравитационное влияние Юпитера сыграло важную роль в появлении жизни на Земле.

Астрономы считают, что влияние Юпитера и Сатурна привело к удлинению эллиптической орбиты Земли, а также повлияло на наклон ее оси, создавая ледниковые и межледниковые циклы.

Газовые гиганты, занимая определенные места в системе, стабилизируют орбиты других планет и способствуют появлению необходимых для жизни условий.

Исследователи считают, что влияние Юпитера и Сатурна привело к удлинению эллиптической орбиты Земли, а также повлияло на наклон ее оси, создавая ледниковые и межледниковые циклы. То есть, несмотря на наступление ледниковых периодов, жизнь на Земле смогла появиться и продолжить существовать.

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В ходе исследования ученые создали несколько компьютерных моделей, в ходе которых рассмотрели влияние Юпитера на другие планеты в случаях, если бы он находился на другом месте в Солнечной системе. В большинстве подобных симуляций система распадалась в течение 10 миллионов лет. В оставшейся четверти симуляций положение Юпитера позволяло стабилизировать орбиту Земли и сделать ее пригодной для жизни.

По словам исследователей, это противоречит гипотезе редкой Земли, которая предполагает, что условия нашей планеты уникальны во Вселенной. Ученые считают, что в случаях, когда планеты земного типа находятся под таким же влиянием газовых гигантов в своих системах, они могут быть потенциально обитаемыми.

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Исследования, Земля, Юпитер, Наука, Появление жизни на Земле, Жизнь людей на Земле.
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