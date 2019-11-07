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Четверг, 07.11.2019
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Корпорация Boeing разрабатывает собственный аппарат для высадки на Луну

Корпорация Boeing разрабатывает собственный аппарат для высадки на Луну
12:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости науки:После разработки соответствующего модуля астронавтов отправят на Луну в капсуле Orion ракеты SLS.

Корпорация Boeing подала заявку на участие в тендере, организованном NASA, по разработке модуля для высадки людей на Луну - Human Lander System (HLS). Об этом сообщает Engadget.

"Компания Boeing хочет создать проект лунного посадочного модуля, который позволит людям высадиться на поверхности Луны. Для этого корпорация подала заявку на участие в тендере NASA по созданию такого модуля", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что созданная ею система будет спроектирована так, чтобы достигать поверхности Луны за минимальное количество шагов: "Используя возможности подъема блока 1B системы космического запуска NASA (SLS), мы разработали подход Наименьшее количество шагов до Луны, который сводит к минимуму сложность полета и обеспечивает безопасный и прямой путь к поверхности Луны".

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Сейчас NASA принимает предложения по проекту HLS от частных космических корпораций и, как ожидается, выберет по крайней мере две из них до января следующего года для разработки. Кроме авиастроительной корпорации Boeing, компания Blue Origin также анонсировала свое собственное судно под названием Blue Moon, которое разработает в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

После стыковки капсул с космической станцией, которую агентство разместит на лунной орбите, астронавты перейдут на посадочный аппарат, который доставит их на один Месяц.

Новая лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к луне и высадке на естественном спутнике Земли до 2024 года.

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Исследования, НАСА, Луна, Космос, Наука, Высадка на Луну.
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