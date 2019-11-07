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Четверг, 07.11.2019
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Чем опасна для человека посменная работа: исследование

Чем опасна для человека посменная работа: исследование
17:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости науки:Многие люди вынуждены работать посменно.

В целом подобный режим весьма удобен, ведь высвобождается много времени на личные дела. Однако он опасен для здоровья. Системы организма, включая циклы сна, приходят в дисбаланс. А, как известно, продолжительное нарушение цикла сна провоцирует ускоренное истощение костей.

Университет Колорадо выявил эту взаимосвязь на примере добровольцев, которые в течение трех недель были вынуждены ложиться спать на четыре часа позже, чем в предыдущий день. Это создавало эффект того, что в сутках 28 часов. За 24 часа разрешалось поспать только 5,6 часа.

При этом в самом начале эксперимента и через три недели недосыпа забиралась на анализ кровь. В ней ученые искали биомаркеры, связанные с костями.

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Сообщается, что шестерым добровольцам было 20-27 лет, а еще четырем — 55-65 лет. Оказалось, в обеих возрастных группах наблюдалось снижение концентрации маркера P1NP, связанного с формированием костной ткани. При этом у молодых людей концентрация снизилась сильнее (27% против 18%).

А вот маркер, показывающий способность к разложению старой костной ткани, не менялся. Это повышало риск развития дисбаланса, когда костной ткани теряется больше, чем вырабатывается новой. Итогом может стать остеопороз и переломы.

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Все по теме:

Здоровье, Работа, Ученые, Работать, Дисбаланс, Работа посменно, Циклы сна.
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