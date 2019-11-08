Раскрыт генетический секрет Древнего Рима

Новости науки:Древнейшая ДНК указывает на близость местных жителей к широкой группе европейских охотников и собирателей.

Генетики впервые проследили историю жителей Рима от эпохи охотников и собирателей до распада древней империи.

Большая команда ученых из Италии и США провела беспрецедентную работу, выделив и проанализировав ДНК останков людей, живших на территории Древнего Рима вплоть до 12 тысяч лет назад. Исследование показало, что все это время, до самого раннего периода, Рим оставался значимым центром, космополитическим "плавильным котлом" европейских народов. Об этом стэнфордский генетик Джонатан Притчард (Jonathan Pritchard) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Science.

По словам ученых, обычно главное внимание исследователей древней ДНК привлекают более старые образцы, относящиеся к периоду ранних охотников и собирателей, либо более поздние — из Античности и Средневековья. На этот раз генетики отобрали материал на 29 различных археологических раскопах. Была извлечена ДНК у 127 людей, а самый старый образец датирован приблизительно 10 тысячами лет до нашей эры.

Секвенировав геномы и выстроив их в хронологическом порядке, авторы смогли рассмотреть изменения римского населения в длительной исторической перспективе. В целом они оказались такими же, как и в большинстве других регионов Европы в соответствующее время.

Значительный демографический переход состоялся около 5000 лет до нашей эры, с началом земледелия и приходом сюда ранних фермеров из Междуречья. Следующий переход относится к началу железного века — примерно 1000-500 годы до нашей эры — и появлению переселенцев из восточно-европейских степей. Постепенно Рим становился все более значительным космополитическим центром, где проживали и смешивались представители множества разных народов. Имперский период характеризуется притоком мигрантов с Ближнего Востока.

Лишь около 1700 лет назад, с распадом империи и ее разделением на Западную и Восточную, состоялся еще один существенный демографический переход. Оставшись столицей Западной империи, Рим принялся активнее торговать и взаимодействовать с провинциями Западной и Северной Европы. Представители этих племен оседали в городе, привнося в него все больше своей ДНК. "Генетические изменения отражают геополитические", — заключают ученые.