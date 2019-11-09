С возрастом жизнь летит быстрее?: нетипичные факты о времени

1 А что для вас такое время? Что вы знаете о нем? Как однажды сказал писатель Натаниэль Хоторн, "Время пролетает над нами, но оставляет свою тень позади". Время – это количество компонентов, используемое для измерения продолжительности событий, интервалов между ними и их последовательности. Время давно стало предметом изучения в науке, религии и философии, и оно включено в каждый аспект повседневной жизни человека . 1Gai.ru подготовило для вас самые интересные факты о времени, которые вы, возможно, и не знаете. Время течет быстрее для вашего лица, чем для ваших ног (при условии, что вы стоите). Теория относительности Эйнштейна гласит, что чем ближе вы находитесь к центру Земли, тем медленнее идет время, – и это было измерено. На вершине горы Эверест год будет примерно на 15 микросекунд короче, чем на уровне моря.

2 Реальная продолжительность суток на самом деле не 24 часа Мы считаем само собой разумеющимся, что продолжительность суток составляет 24 часа, или времени, затраченному Землей на полное вращение вокруг себя. На самом деле это не совсем так. Фактическое измерение суток эквивалентно 23 часам, 56 минутам и 4,2 секундам. Правильно, однако, указать, что это значение может быть увеличено из-за лунного притяжения или других факторов климатического происхождения.

3 Одна секунда в научном понимании – это не 1/60 секунды На самом деле для ученых и специалистов секунда – это интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, находящегося в покое при 0 К (абсолютный ноль).

4 Каждый день всегда длиннее Когда динозавры населяли нашу планету (около 230 миллионов лет назад), продолжительность года составляла 370 дней. Почему сегодня год сократился до 365 дней? Чтобы понять это, необходимо знать, что вращение Земли подвергается постоянному и неостановимому замедлению из-за лунной гравитации. Со временем гравитация Луны стала тормозом, удлиняя день на Земле на 1,7 миллисекунды за столетие, заставляя Землю вращаться медленнее. Именно из-за этого дни становятся длиннее.

5 Наименьшей стандартной научной мерой времени является "планковское время". Это интервал времени, который медленнее в пятьсот пятьдесят триллионов триллионов раз, чем время, которое вам требуется, чтобы моргнуть один раз.

6 Время сейчас – это иллюзия Для физики "настоящее" является абстрактным понятием, поскольку пространство и время понимаются как "жидкость, которая течет" и на них постоянно влияют сила тяжести и скорость. Основываясь именно на этой концепции, Альберт Эйнштейн заявил: "Для нас, физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим всего лишь иллюзия".

7 Все что мы видим, по сути, это прошлое Поскольку свету требуется время, чтобы достичь нас, все, что мы видим, находится в прошлом. Солнце, которое вы можете видеть из окна, имеет возраст 8 минут и 20 секунд. Именно столько времени необходимо свету, чтобы добраться от Солнца до Земли. Свет от нашей ближайшей звезды, Проксима Центавра, идет к нам 4 года.

8 Почему время, кажется, течет быстрее с возрастом? Каждый новый опыт, который мы получаем в течение нашей жизни, кажется дольше, чем уже завершенный. Вот цитата из научной работы ученых, которые исследовали этот феномен, приводящий к нашим ощущениям, что чем старше, тем быстрей течет время. Субъективное время зависит от того, с какой скоростью мозг обрабатывает образы – чем мы старше, тем медленнее происходят эти процессы. Поэтому, когда вы молоды и вокруг много неизведанного (стимулов извне), кажется, что время течет медленно. С возрастом "отставание" мозга создает иллюзию быстротечности времени. Вот почему нам кажется, что чем мы старше, тем время течет намного быстрее и быстрее. Поэтому, естественно, всем нам нужно никогда не прекращать делать новые открытия – возможно, это реальная уловка, чтобы оставаться молодым и замедлять неумолимую гонку времени.

9 Чем быстрее мы двигаемся, тем медленней течет время Чем быстрее вы двигаетесь, тем медленнее идет время. Согласно законам физики вы будете стареть медленнее, если будете путешествовать очень быстро. Если бы вы полетели с Земли к звезде Сириус со скоростью 99% скорости света, а затем вернулись бы обратно, вы бы на момент прибытия были старше на 2,5 года, но люди на Земле постарели бы на 17 лет.

10 Вселенная настолько стара, что в космическом масштабе, с момента появления человека на Земле прошло очень короткое время Вселенной 13,8 миллиарда лет. Если бы мы сжали этот период времени в интервал, равный одному году, то есть если бы Большой взрыв произошел в 00:00:01 1 января, то уже 29 декабря в 00:00:01 этого же года динозавры бы вымерли, а современные люди появились бы в этот же день в 23:54 вечера. Христофор Колумб проплывал через Атлантику и открыл Америку за секунду до полуночи того же дня.

11 Самые точные из когда-либо созданных часов – это часы на стронциевой батарее Их точность составляет 6,4*10-18. Эти часы способны точно определять время в течение 5 млрд лет. Для сравнения: атомные часы способны точно работать 300 млн лет.

12 Самым старым из известных объектов во Вселенной является галактика под названием z8_GND_5296 Ей 13,1 миллиарда лет – всего примерно на 700 миллионов лет моложе самой Вселенной.

13 Самый старый известный объект на Земле – это кристалл возрастом 4,4 миллиарда лет, циркон, который был найден в Джек Хиллз в Западной Австралии. Это всего на 160 миллионов лет моложе самой Земли.

14 Почему мир решил использовать одинаковое время в разных городах Причина, по которой часы показывают одно и то же время во всех странах, заключается в том, что это облегчает расписание поездов. До 19-го века города устанавливали свои часы к местному полудню, поэтому часы в Бристоле могли в то время на 11 минут отставать от часов в Лондоне. Это означало, что люди продолжали пропускать свои поезда, поэтому железнодорожные компании начали использовать стандартное лондонское время в Великобритании, начиная с запуска Великой западной железной дороги в 1840 году.

15 Знаете ли вы, что время может остановиться? Время может быть остановлено. Далекие галактики движутся быстрее, чем близлежащие. Астрофизики считают, что Вселенная ускоряется по мере своего постоянного расширения, которое увеличивается. Есть теория, которая объясняет это загадочной сила во Вселенной, известной как "темная энергия". Но испанский физик предложил альтернативную теорию: он считает, что более отдаленные, старые галактики движутся быстрее, чем ближайшие, потому что в прошлом время было текло быстрее. Если он прав, то через несколько миллиардов лет "все будет заморожено, как мгновенный снимок, навсегда".

16 Мы теряем слишком много времени на сон Если человек спит в среднем по 8 часов в сутки, он будет спать около 229 961 часов в течение своей жизни (что составляет около 1/3 всей жизни).

17 Как узнать, на каком расстоянии от вас находится гроза? Подсчет секунд между вспышкой молнии и звуком грома может сказать вам, насколько далеко на самом деле находится гроза: задержка в три секунды означает, что гроза бушует на расстоянии около километра от вас. Это возможно благодаря задержке звука, который образуется от удара молнии. Именно поэтому мы всегда сначала видим вспышку молнии, а затем слышим раскат грома. Особенно это заметно, когда гроза находится от нас в нескольких километрах.

18 75 гамбургеров в секунду McDonalds продает во всем мире примерно 375 гамбургеров каждые пять секунд. То есть каждую секунду по 75 гамбургеров.

19 2,5 миллиарда ударов за всю жизнь К тому времени, когда вам исполнится 70, ваше сердце произведет более 2,5 миллиарда ударов. В среднем сердце перекачивает 377 литров крови в вашем теле каждые 60 секунд и бьется более 100 000 раз в день.