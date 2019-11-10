Ученые доказали, что синее свечение от гаджетов вызывает старение

Новости науки:Синий свет от наших телефонов и компьютеров способно негативно повлиять на продолжительность жизни человека.

Длительное воздействие синего света, исходящее из наших телефонов, компьютеров и многих других бытовых приборов, способно негативно повлиять на продолжительность жизни человека. Ученые предполагают, что синие волны, которые излучают светодиоды, повреждают клетки мозга и сетчатки глаза, даже в случае отсутствия прямого падения лучей света. Ученые провели ряд исследований на обыкновенной плодовой мушке, в результате которых выяснилось, что световые волны, выделяющиеся при горении светодиодов, ускоряют процесс старения.

Вреден ли синий свет?

Свет является электромагнитным излучением, каждый цвет которого имеет свое определенное количество энергии. У начала светового спектра располагается красный, который обладает низкой энергией и легко воспринимается человеческим глазом, ближе к верхушке спектра располагается синий свет, который обладает самой большой энергией и способен проникать внутрь сетчатки глаза, быстро утомляя наши органы зрения.

Искусственный синий свет, который исходит из современных гаджетов и приборов, занимает наиболее “вредный” участок спектра, длина волны которого находится между 380 и 500 нм. Световые волны такого диапазона являются самыми короткими из видимого излучения, при этом наиболее активно рассеиваясь.

Ученые уже давно подтвердили негативное влияние синего света на человека, но продолжают проводить более подробные исследования о его влиянии на человеческий организм до сих пор и останавливаться на полученной информации не планируют. Так, ученые из университета в штате Орегон опубликовали результаты новых исследований в журнале Aging and Mechanisms of Disease.

В ходе эксперимента научные сотрудники использовали обыкновенную плодовую муху — Drosophila melanogaster, организм которой, благодаря своим клеточным механизмам развития, схож с другими животными и людьми.

В ходе исследования научные сотрудники использовали 3 группы мух. Первая группа подвергалась ежедневным 12-часовым циклам: 12 часов на свету и 12 часов в темноте. Вторая группа находилась все время в темноте и использовалась в качестве контрольной, а третья группа подвергалась отфильтрованному синему свету. По результатам исследования было выяснено, что мухи из первой группы имели более короткий срок жизни. Исследование мух, которые были подвержены 12-часовому освещению синим светом, подтвердило повреждение клеток сетчатки и даже нейронов головного мозга, снизив способность мух забираться на ограждения.

В эксперименте использовались и мутанты плодовых мух, у некоторых из которых не были развиты органы зрения, но даже у безглазых мух были выявлены повреждения головного мозга и нарушения координации. Таким образом, мухам не обязательно было видеть свет для того, чтобы он смог вызвать нарушения в организме. Также научные сотрудники отметили интересный факт о том, что мухи стараются избегать синего света, если им предоставляется выбор.

Ученые отмечают, что наличие естественного света имеет важнейшее значение для циркадного ритма организма — цикл, при котором происходит ряд физиологических процессов, таких как мозговая активность, выделение гормонов, регенерация клеток и т.д. Вместе с тем, повышенное воздействие искусственного света, которое возрастает в современном мире, является одним из фактором риска для сбоя сна и множества других циркадных расстройств.

Использование светодиодного освещения, различных гаджетов и устройств подвергает людей все большему количеству света в синем спектре. Но в связи с тем, что данные технологии являются достаточно новыми, выяснить об их влиянии на человека на протяжении всей его жизни не представляется возможным.