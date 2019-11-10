На Луне обнаружено странное вещество (Фото)

Новости науки:Луноход Yutu-2 нашел странное вещество на спутнике Земли.

Когда 28 июля 2019 года китайский луноход Yutu-2 готовился к переходу в спящий режим, исследователи из Пекинского центра управления аэрокосмических полетов обнаружили на изображениях с главной камеры ровера загадочную гелеобразную субстанцию, единственная фотография которой взбудоражила ученый мир в августе этого года. Чем же именно может быть таинственная субстанция и откуда она взялась на темной стороне Луны?

Лунная находка китайского ровера

Как сообщает портал sciencealert.com, китайский луноход “Yutu-2” — первый в мире луноход, который смог успешно прилуниться на темную сторону нашего спутника. Для того, чтобы аппарат смог уберечься от перегрева во время лунного дня, специалисты приняли решение временно усыпить ровер рядом с одним из кратеров, в котором и было обнаружено загадочное вещество, заметно отличающееся по цвету от окружающего его серого лунного вещества — реголита.

По мнению экспертов, таинственное вещество может быть темным стеклом, которое образовалось в результате удара высокоскоростного метеорита о пыльную поверхность Луны. Известно, что метеориты способны преобразовывать минералы в блестящее стекло, преломляющее свет. Дэн Мориарти, сотрудник Постдокторской программы НАСА в Центре космических полетов Годдарда отметил, что найденный материал встроен в более крупные и темные области, что может указывать и на его минералогическое происхождение.

Кстати говоря, обнаруженная находка не является единственной лунной загадкой. Так, открытие на естественном спутнике Земли сети загадочной подлунных тоннелей и пещер может не только пролить свет на происхождение Луны, но и сможет однажды помочь астронавтам создать первую космическую базу. Подробнее об этом читайте в статье Последнее открытие на Луне повышает шансы создания лунной базы.

Несмотря на то, что основной целью миссии китайского лунохода Yutu-2 является изучение химического состава лунных пород и почвы, а также исследования в области радиоастрономии и наблюдения за солнечной активностью и космическим излучением, специалисты из Пекинского центра управления обещают дать больше информации об обнаруженной субстанции сразу же после выхода ровера из дневной “спячки”. Иными словами, уже в ближайшее время одной лунной загадкой может стать меньше.