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Инженеры изобрели роботов-трансформеров с коллективным разумом (Видео)

Инженеры изобрели роботов-трансформеров с коллективным разумом (Видео)
17:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Инженеры Массачусетского технологического института представили роботов M-Block 2.0.

Эти новые роботы могут перемещаться независимо друг от друга, самостоятельно собираться в заранее заданные структуры, следовать за источниками света и многое другое. Они похожи на муравьев или ос - один такой робот в одиночку гораздо менее полезен и функционален, чем в "рое". Самое главное отличие поведения этих структур от насекомых в том, что они подчиняются единому алгоритму, который направляет их действия и заставляет складываться в четко определенные формы. 

Эта координация - большой шаг вперед по сравнению с прошлыми разработками ученых Массачусетского технологического института. Каждый "робокуб" содержит маховик, вращающийся со скоростью 20 тысяч оборотов в минуту. Снаружи робота расположены штрих-коды и магниты, помогающие ему распознавать "сородичей" и прикрепляться к ним.

Новые устройства не имеют видимых движущихся частей, соединение между ними происходит за счет магнитов, а передвижение - с помощью расположенных внутри маховиков. По словам ученых, буква "M" в названии M-Block 2.0 означает три слова сразу: движение (motion), магнит (magnet) и магию (magic).

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"Движение", потому что кубики могут двигаться, прыгая. "Магнит", потому что они могут соединяться между собой с помощью магнитов, и после этого двигаться вместе и соединяться для сборки конструкций. "Магия", потому что мы не видим никаких движущихся частей - со стороны кажется, будто крошечные роботы управляются магической силой.

Авторы разработки предполагают, что новые роботы с "коллективным разумом" могут быть полезны во множестве областей, например, для быстрого создания мостов и лестниц для спасения людей в различных чрезвычайных ситуациях. Также, по словам ученых, использование этих структур может быть относительно простым.

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Все по теме:

Роботы, Инженеры, Разум, Робот-трансформер, Коллективный разум, Роботехника, M-Block 2.0.
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