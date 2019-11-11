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Доказано, что математические способности не зависят от пола

Доказано, что математические способности не зависят от пола
06:13 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Tv.ua

Новости науки:Американские ученые считают, что способности к точным наукам не зависят от пола.

Группа ученых из США провела исследование, которое показало отсутствие биологических различий между мужским и женским мозгом, влияющих на способности к точным наукам. Статья об этом опубликована в журнале Science of Learning.

Исследователи при помощи функционального МРТ проанализировали активность мозга у 104 детей в возрасте от трех до 10 лет (55 из них были девочками). Съем показателей проводился в то время, пока дети смотрели обучающие видео на тему начал арифметики — например, о сложении, вычитании и подсчете элементов. Затем ученые сравнили показатели мальчиков и девочек, чтобы оценить сходство в работе мозга. Кроме того, данные, полученные на детях, сопоставили с результатами фМРТ взрослых людей (63 человека, 25 из них — женщины), которые смотрели такие же видеоролики.

После этого ученые также провели сравнение результатов теста на ранние математические способности, стандартизированного теста для детей в возрасте от трех до восьми лет. В этой части исследования принимали участие 97 детей, из них 50 — девочки.

По итогам многочисленных сравнений ученые не нашли значимых различий в развитии мозга у детей разного пола. Кроме того, не обнаружилось никакой разницы в том, как мальчики и девочки вовлекались в просмотр видео и обрабатывали математическую информацию. Показатели зрелости мозга у детей обоих полов так же были статистически эквивалентны, как и в контрольной группе взрослых испытуемых.

«Дело не только в том, что мальчики и девочки используют математическую сеть [нейронных связей] одинаково, но и в том, что сходство было очевидно по всем участкам мозга», — говорит Алисса Керси из Чикагского университета, ведущий автор работы. «Наука не подтверждает человеческие предрассудки, — дополняет ее коллега Джессика Кантлон из Университета Карнеги — Меллона в Питтсбурге. — Мы видим, что детский мозг функционирует одинаково независимо от пола, и хотелось бы надеяться, что это поменяет наши ожидания того, как дети будут преуспевать в математике».

По мнению ученых, тот факт, что точными науками занимается гораздо меньше женщин, обусловлен в первую очередь особенностями воспитания и социализации, а также влиянием гендерных стереотипов. Более ранние исследования показали, что родители обычно проводят гораздо больше времени в играх, развивающих пространственное познание, именно с мальчиками.

Вино активирует мозг лучше, чем математические задачи

Многие учителя в школах также уделяют больше внимания мальчикам, которые демонстрируют какие-либо намеки на математические способности. Наконец, дети улавливают ожидания своих родителей касательно способностей к точным наукам и ведут себя сообразно. «Типичная социализация может усугубить небольшие различия между мальчиками и девочками, которые могут повлиять на наше отношение к ним в науке и математике», — подытоживает Джессика Кантлон.

Ранее ученые из Гарвардского университета выяснили, что жара снижает когнитивные способности учащихся, а их коллеги из Техасского университета в Остине обнаружили, что личностные качества детей могут повлиять на их успехи в математике и чтении.

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США, Ученые, Математика.
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