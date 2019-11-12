В NASA одобрили космический аппарат для исследований Венеры

Новости науки:Концепт "космического ската" создавался в рамках программы NASA Innovative Advances Concepts.

Необычный аппарат, конструкция которого вдохновлена рыбами, позволит лучше узнать самую жаркую планету Солнечной системы.

Национальное аэрокосмическое агентство США приняло предложение Университета Буффало о разработке экспериментального космического аппарата для исследований Венеры. Корабль под проектным названием BREEZE (Bio-Inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Exploration, биотехнологический скат для экстремальных сред и зональных исследований), как видно из названия и конструкции, вдохновлен морскими скатами.

По задумке создателей, гибкие крылья позволят BREEZE быстро и устойчиво передвигаться в густой венерианской атмосфере. "Пользуясь подсказками природы, <…> мы стремимся максимально повысить эффективность полета, — говорит один из создателей проекта Джавид Баяндор. — Это даст нам недостижимую на сегодняшний момент степень контроля над космическим аппаратом, подверженным влиянию сильных ветров". Питание корабля обеспечат солнечные батареи: они будут подзаряжаться раз в два-три дня, когда аппарат будет пролетать над освещенной стороной планеты.

Проект BREEZE выполнен специалистами из CRASH Lab — Лаборатории безопасности космических структур и гибридов в Университете Буффало. Она предусматривает гранты в размере 125 тысяч долларов на разработку космических технологий, которые обладают "глубоким потенциалом", по мнению NASA.

Исследование Венеры — непростая задача. Атмосфера этой планеты наиболее плотная во всей Солнечной системе, в 93 раза плотнее, чем земная, а давление на поверхности Венеры эквивалентно давлению на глубине 900 метров в земном водоеме. Из-за непрозрачного слоя серных облаков с высокой отражающей способностью поверхность планеты закрыта от прямой видимости, а из-за парникового эффекта средняя температура ее тропосферы составляет 467 °C — выше, чем на Меркурии.

В последний раз космический аппарат NASA изучал Венеру еще в 2007 году — это был "Мессенджер", который сделал серию из 50 снимков удаляющейся планеты. Последним аппаратом Аэрокосмического агентства, который вошел в ее атмосферу, стала станция "Пионер-Венера-2" в далеком 1978 году, а после миссий советских аппаратов "Вега-1" и "Вега-2" 1984-1986 годов исследования венерианской атмосферы надолго прекратились. Сейчас изучение атмосферы планеты проводит космический зонд "Акацуки", запущенный японским агентством JAXA.

Несколько лет назад инженеры компании Northrop Grumann уже предлагали проект беспилотного самолета для изучения Венеры, а российский аппарат "Венера-2" должны запустить в 2025 году.