Ученые обнаружили в мозге рецептор, который отвечает за плохое настроение

Новости науки:Международная группа ученых обнаружила в человеческом мозге рецептор, который может отвечать за плохое настроение.

Исследователи из Австралии, Канады, Венгрии и Франции около восьми лет изучали медиальную хабенулу – участок в таламической части головного мозга. Выяснилось, что она принципиально важна для метаболизма и распределения глутамата, субстанции P и ацетилхолина.

Этот участок мозга вовлечен в систему вознаграждения, а именно, в развитие поведения, возникающего в ответ на вредные стимулы и те, которые вызывают отторжение.

На мембранах клеток медиальной хабенулы размещены множество NMDA-рецепторов глутамата. Эти молекулы отвечают за синаптическую пластичность, которая необходима для процессов запоминания и обучения.

Известно, что NMDA-рецепторы активируются глутаматом и глицином. Теперь же ученые обнаружили разновидность этих рецепторов, которым для активации достаточно глицина. Их обозначили как молекулы GluN1 / GluN3A.

Эти рецепторы в большом количестве экспрессируются на нейронах медиальной хабенулы мышей. Когда эти молекулы подавлялись у лабораторных грызунов, они испытывали меньше тревоги или становились менее активными.

Ученые отмечают, что открытие этих рецепторов поможет разработать новые антидепрессанты.