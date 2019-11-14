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Установлен настоящий возраст реки Нил

Установлен настоящий возраст реки Нил
07:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Новости науки:Главная водная артерия Африки может оказаться одной из самых стабильных и старейших рек в мире.

Ученые полагают, что под Нилом существует секция мантии, похожая на ленточный конвейер, своего рода конвекционная ячейка, которая удерживала реку на месте, и показывает, что река протекала через один и тот же регион в течение десятков миллионов лет.

Итальянские и американские геологи нашли свидетельства того, что река Нил существует уже больше 30 млн лет.

Новое исследование также предлагает решение давней загадки о реке Нил: почему она не изменила курс с течением времени, как это обычно происходит с реками такого размера. Об этом пишет НВ.

Ученые полагают, что под Нилом существует секция мантии, похожая на ленточный конвейер, своего рода конвекционная ячейка, которая удерживала реку на месте, и показывает, что река протекала через один и тот же регион в течение десятков миллионов лет.

"Один из больших вопросов о Ниле — когда он возник и почему он так долго существовал. Наше решение на самом деле довольно захватывающее", — говорит геолог Клаудио Фаценна из Техасского университета в Остине.

Основная на нынешний момент гипотеза о происхождении реки состоит в том, что Нил был впервые образован почти 6 миллионов лет назад, когда произошел сдвиг в бассейне, связанный с рифтом в Восточной Африке.

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Согласно новому исследованию, сдвиги в мантии Земли ответственны за возникновение эфиопского нагорья. Это образование высотой 1,5 позволяет удерживать реку в ее границах. Без этой геологической структуры Нил давно бы сместил направление на запад. Это, конечно, оказало бы глубокое влияние и на историю человеческой цивилизации.

"Мы изучили древние породы вулканического происхождения, обнаруженные в Эфиопском нагорье, и сравнили их с отложениями со дна Нила в районе его дельты. Проанализированные породы существовали на одной высоте в течение миллионов лет", — уверяют авторы работы.

Помимо предоставления доказательств того, что Нил движется в своем текущем направлении в течение 30 миллионов лет, новое исследование также предоставляет новую информацию о том, как движение глубокой мантии под поверхностью Земли может повлиять на то, что происходит на земле.

Теперь исследователи хотят применить тот же тип анализа к другим крупным рекам в мире, включая реки Янцзы и Конго.

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Исследования, Ученые, Наука, Реки, Река Нил.
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