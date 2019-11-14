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Американский стартап начнет производство искусственного мяса из воздуха

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Американский стартап начнет производство искусственного мяса из воздуха
20:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Компания из Сан-Франциско предлагает делать мясо из воды, воздуха и минералов.

Молодой стартап под названием Air Protein, базирующийся в Сан-Франциско, заявил о создании первого в истории искусственного мяса на "воздушной основе". Компания вдохновилась идеей NASA родом из 1960-х, заключавшейся в использовании углекислого газа, выделяемого астронавтами, для превращения микроорганизмов в пищу, пишет New York Post. В основе той разработки лежали микроорганизмы-гидрогенотрофы, которые в присутствии водорода восстанавливают углекислый газ до метана. Затем производимая энергия позволяет создать необходимые белки — компоненты мяса.

Миссия Air Protein — в том, чтобы накормить человечество продуктами из воздушного белка. Как сообщается в пресс-релизе на сайте самой компании, белок, содержащийся в мясе, производится при помощи естественных процессов и "полностью свободен от использования пестицидов, гербицидов, гормонов или антибиотиков".

При этом задействуют элементы, обнаруженные в воздухе, затем они преобразуются в богатый питательными веществами белок с тем же аминокислотным профилем, что и животный, который содержит витамины группы В. В результате получился продукт, который похож на светло-коричневый порошок и имеет "нейтральный вкус". Хотя назвать это полноценным мясом сложно, по словам представителей стартапа, его можно смешивать с другими ингредиентами и готовить полноценные блюда или использовать в качестве добавки в протеиновых батончиках и коктейлях.

Таким образом, Air Protein планирует производить еду — постные бургеры, обогащенную белком пасту, хлопья, напитки и многое другое — в течение нескольких часов, вне зависимости от погодных условий и времени года.

"Статистика ясна. Наши ресурсы испытывают чрезвычайную нагрузку, о чем свидетельствуют горящие леса Амазонии, вырубка лесов и усиливающаяся засуха. Нам нужно производить больше продуктов питания с меньшей зависимостью от сельскохозяйственных и водных ресурсов. Мясо на основе воздуха решает эти и другие проблемы, — говорит генеральный директор Air Protein Лиза Дайсон, сотрудница Университета Беркли. — Мы считаем, что мясо на воздушной основе — это революция, которая поможет решить вопрос с питанием последующих поколений без нагрузки на природу".

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Исследования, Мясо, Наука, Биология, Искусственное мясо, Американский стартап, Мясо из воздуха, Производство искусственного мяса.
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