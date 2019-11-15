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Литий способен нейтрализовать повреждения при лечении опухолей мозга

Литий способен нейтрализовать повреждения при лечении опухолей мозга
16:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Терапия литием способна помочь, даже если между ее началом и окончанием облучения прошло много времени.

Ученые из Каролинского института выяснили, может ли литий помочь уменьшить ущерб от радиационного лечения, если терапия начата не одновременно, а спустя некоторое время. Выводы они опубликовали в статье, выпущенной в журнале Molecular Psychiatry.

Радиотерапия, необходимый этап лечения опухолей головного мозга, имеет побочные эффекты. Из-за разрушения тканей дети, лечившиеся лучевой терапией, могут иметь когнитивные проблемы в будущем. По данным шведских ученых, в стране четверо из пяти заболевших различными видами рака мозга детей выживают. Сложности с обучением и памятью мешают им заново начать вести нормальную жизнь. Каждый шестисотый взрослый швед в детстве проходил лечение от какого-то вида рака. Примерно треть этих случаев были раком мозга.

Литий давно используется для лечения мозга, в частности, в психиатрии. Механизм его работы, несмотря на доказанную эффективность, не до конца известен. Эта работа может помочь ученым лучше представить, как препарат работает. Исследователи обнаружили, что литий непосредствено влияет на белок Tppp, который играет важную роль в формировании цитоскелета и опосредованно влияет на γ-аминомасляную кислоту, важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы. 

"Мы только начинаем понимать, как литий влияет на способность мозга к самовосстановлению, - говорит Ола Хермансон, научный сотрудник кафедры нейронаук Каролинского института. - В этом исследовании мы наблюдали, что литий влияет только на облученные клетки. Здоровые клетки остались относительно нетронутыми. Это интересный и многообещающий результат".

Ученые проверили на мышах гипотезу, что лечение литием даже постфактум может помочь скомпенсировать вред от радиации. Мышей разделили на две группы. В одной из них грызунов облучали в раннем детстве, а вторая была контрольной. Облученным мышам проводили терапию литием в "подростковом" возрасте. Оказалось, мозг облученных мышей, которым давали литий, функционировал так же хорошо, как у мышей, которых вообще не облучали. Исследователи обнаружили, что во время литиевой терапии у них увеличивалось образование новых нейронов в области гиппокампа, которая важна для памяти. Когда лечение литием закончилось, нейроны созрели и заработали полноценно.

"Исходя из этого, мы заключаем, что литий, полученный в соответствии с этой моделью, может помочь излечить ущерб, вызванный лучевой терапией, даже спустя много времени после того, как он был причинен", - говорит ведущий автор работы Джулия Занни. 

Неграмотность несет большой риск развития деменции

Более ранее исследование показало, что литий может защищать мозг от повреждения, если он применяется вместе с лучевой терапией, поскольку это соединение может предотвратить апоптоз (гибель клеток). Теперь авторы хотят протестировать эту модель в клинических испытаниях. Если все будет успешно, метод может стать первым лекарственным лечением повреждений, вызванных облучением мозга.

"За последние несколько лет детская онкология стала лучше спасать жизни, но [лечение] все еще дорого обходится. Практически у всех детей, которые получали лучевую терапию по поводу опухоли головного мозга, развиваются более или менее серьезные когнитивные проблемы", - говорит Клас Бломгрен из Каролинского института. Авторы надеются, что их работа поможет снизить цену, которую детям приходится платить во имя сохранения жизни.

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Наука, Онкология, Реабилитация, Литий, Опухоли мозга, лечение опухолей мозга.
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