Что потребуется для полного уничтожения астероида: не все так легко, как мы думаем

Новости науки:Многие люди по-настоящему боятся падения на нашу планету гигантского астероида.

Вероятность гибели цивилизации от удара о Землю другого небесного тела крайне мала. Если говорить совсем точно, то согласно подсчетом американских специалистов равяется 1 к 280 000. Но даже такие цифры не делают подобный вариант развития событий невозможным, поэтому знание о том, как отразить подобную угрозу явно никому не помешают. Так, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Icarus, сильный удар по астероиду может сломать, но не разрушить его. Значит ли это, что падение астероида невозможно остановить? Давайте разбираться.

Наверняка многие из вас помнят фильм Армагеддон, главную роль в котором исполнил Брюс Уиллис. Согласно сюжету, к Земле приближался огромный астероид, поэтому была собрана отважная команда, которой предстояло спасти человечество от гибели. В результате герои отправились прямиком на астероид и взорвали его. Фильм, традиционно, закончился хорошо, но возможно ли подобное развитие событий на самом деле? Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что человечеству, возможно, придется придумать еще более невероятный способ уничтожения астероида, так как сделать это очень сложно.

В ходе исследования ученые использовали последние данные о процессах разрушения горных пород, а также улучшенный компьютерный код для моделирования того, что происходит, если ударить астероид чем-то очень большим. Исследователи хотели понять сколько энергии нужно, чтобы на самом деле уничтожить астероид, разбив его на куски. Оказывается, ответ на этот вопрос заключается в том, что астероиды намного крепче, чем мы привыкли думать, и для их полного разрушения потребуется огромное количество энергии.

Двухступенчатый процесс

Моделирование, проведенное специалистами, позволило изучить последствия столкновения с астероидом с помощью "гибридного" подхода, который фокусируется на двух разных этапах удара с использованием двух разных типов компьютерного кода. Исследователи обнаружили, что во время как первой, так и второй фазы столкновения при ударе астероид не разобьется. Вместо этого первоначальное воздействие приводит к возникновению миллионов внутренних трещин, а области, наиболее близкие к удару, фактически будут течь как песок, позволяя образоваться кратеру. Но эти трещины не разрушат астероид.

Полученные результаты значительно отличаются от предыдущих исследований в начале 2000-х годов, в которых ученые имитировали идентичное столкновение. В последнем исследовании более крупное тело было полностью уничтожено. В ряде предыдущих работ по мнению специалистов, не были учтены мелкомасштабные процессы, которые происходят на астероиде во время первоначального столкновения. Авторы утверждают, что поскольку трещины распространяются по астероиду с ограниченной скоростью, они не смогут разрушить астероид так легко, как считалось ранее.

Больше, чем просто магия кино

В работе также есть приложения для будущих миссий по добыче материала из астероидов. Дело в том, что материал, отколовшийся во время столкновения, в конечном итоге будет разбросан по поверхности астероида — а это потенциально открывает внутренние богатства небесного объекта для более легкого к ним доступа. Хотя новое исследование показывает, что взрыв в голливудском стиле не спасет Землю от астероида, у ученых есть все необходимые данные, чтобы ответить на сложный вопрос о том, как уничтожить огромный астероид, на случай, если он все-таки к нам приблизится.