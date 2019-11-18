“Темные века Вселенной”: что это означает

Новости науки:Ученые считают, что раньше Вселенная могла быть прозрачной.

Когда 14,5 миллиардов лет назад буквально из ничего возникла наша Вселенная, в бесконечной тьме вдруг стали зажигаться первые горячие звезды, которые могли пропускать яркий свет межгалактического пространства. Делали они это так, что новорожденное мироздание на какой-то момент стало прозрачным, хотя это и сложно вообразить привыкшему к современной реальности мозгу. Согласно данным, полученным на обсерватории MIT Haystack, как только наша Вселенная смогла достаточно остыть, все имеющиеся в ней протоны и электроны объединились, сформировав так называемый нейтральный водород, сделавший мироздание ненаблюдаемым в электромагнитном спектре. Что же, кажется, специалисты не зря назвали столь странный период “темными веками”.

Что такое темные века Вселенной?

Как известно, когда Вселенная была еще совсем юной, она состояла из горячих, но быстро остывающих частиц. Остывшие протоны и электроны смогли в какой-то момент объединиться, превратившись в нейтральный водород, который спрятал наше мироздание от наблюдений в электромагнитном спектре. Когда спустя примерно миллиард лет наступила эпоха “реионизации”, повлекшая за собой возникновение плазмы, в истории Вселенной произошел весьма интересный период, главными героями которого стали молодые и очень горячие звезды, испускавшие огромное количество ультрафиолетового излучения.

Как сообщает портал livescience.com, для того, чтобы лучше понять процессы, происходившие в “темные века” Вселенной, исследователи обратились к одной из самых древних известных на сегодняшний день галактик, расположенной на расстоянии 11 миллиардов световых лет от Земли под названием Sunburst Ark.

Находясь в процессе изучения световых сигналов, поступающих от древней галактики, исследователи предположили, что первоначальный ионизированный свет выходил из молодых галактик через несколько узких каналов, которые выходили из непрозрачной оболочки Sunburst Ark.

Подобные “галактические дыры” впервые смог обнаружить телескоп “Hubble”, который пронаблюдал древнюю галактику с помощью метода гравитационного линзирования. Некоторые из изображений телескопа были сделаны в неионизированном спектре света, показывающем наличие отверстий в покрытой газом галактике.

Таким образом, источники, которые смогли породить первые ионизирующие фотоны Вселенной наконец-то получили научное объяснение, что дало человечеству возможность пересмотреть наше понимание процессов, происходивших в самые темные века Вселенной.