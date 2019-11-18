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Понедельник, 18.11.2019
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Почти на 100%: ИИ может спрогнозировать эпилептический припадок

Почти на 100%: ИИ может спрогнозировать эпилептический припадок
18:07 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Устройство может сделать это за час до того, как появятся первые признаки припадка.

Ученые из Луизианского университета представили систему искусственного интеллекта, которая может предсказывать эпилептические припадки с точностью 99,6%. 

Как сообщает IEEE Spectrum, система даст людям достаточно времени, чтобы подготовиться к припадку и принять нужные лекарства. По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсия в выявлена примерно у 50 млн человек во всем мире, и 70% этих пациентов могут контролировать свои припадки с помощью медикаментов.

Хотя это еще не полное решение проблемы, новая система искусственного интеллекта, разработанная Хишамом Даудом и Мэгди Байоуми из Луизианского университета, является важным шагом вперед по сравнению с существующими методами прогнозирования.

Нынешние методы выявления припадков анализируют деятельность мозга с помощью теста ЭЭГ (электроэнцефалограмма) и после этого применяет прогностическую модель. Новая система делает и то, и другое одновременно с помощью алгоритма глубокого изучения, который отображает активность мозга.

Как искусственный интеллект помогает развивать человеческий: мнение профессоров и успешных предпринимателей

Исследователи добавили: для того, чтобы ввести систему для широкого применения, нужно еще некоторое время. Сейчас они работают над пользовательским чипом, который может помочь в обработке необходимых алгоритмов.

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Медицина, Наука, Искусственный интеллект, Устройство, ИИ, эпилептический припадок.
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