Над поверхностью Европы впервые обнаружили водяной пар

Новости науки:В атмосфере Европы действительно присутствует вода, которая, вероятно, выбрасывается из-подо льда в виде горячих потоков.

Команда во главе с исследователями из Центра космических полетов имени Годдарда NASA подтвердила наличие водяного пара над поверхностью Европы.

Европа — один из четырех самых крупных спутников Юпитера, наравне с Ио, Каллисто и Ганимедом. Для ученых она представляет наибольший интерес из-за того, что под ее поверхностью, состоящей из водяного льда, гипотетически может находиться вода в жидком виде, которая не замерзает благодаря горячему ядру спутника, разогретому притяжением Юпитера.

Более двух десятилетий назад космический аппарат NASA "Галилео" обнаружил на поверхности Европы следы электропроводящей жидкости. Затем при анализе полученных данных были обнаружены следы больших шлейфов жидкости. Данные, ранее собранные космическим телескопом "Хаббл", подтверждают существование этих структур.

В новой работе ученые проанализировали полученные ранее данные со спутников. К этому массиву они добавили результаты 17 наблюдений из Обсерватории Кека на Гавайях, из которых только в одном был обнаружен водяной пар.

Но исследователи также показали, что выброс водяного пара на Европе происходит на более низких уровнях, чем предполагалось ранее. Для этого ученые тщательно проверили данные наблюдений, чтобы исключить возможные загрязнения, которые могут создать погрешности.

Исследователи планируют подтвердить полученные данные с помощью предстоящей миссии NASA Europa Clipper, которая будет запущена уже в 2023 году. Космический аппарат будет оснащен набором камер, спектрометров и радарами для исследования толщины ледяной оболочки Европы во время 45 пролетов над ней. Возможно, новый аппарат позволит получить дополнительную информацию о водяном паре над поверхностью спутника.