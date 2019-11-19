Самые необычные проявления защитного механизма нашего тела

1 Икота Когда мы едим слишком быстро, проглатывая огромные куски еды, или попросту переедаем, это может привести к раздражению блуждающего нерва, который проходит через желудок и диафрагму. В результате возникает приступ икоты.

2 Зевота Зеваем мы главным образом для того, чтобы охладить мозг, когда он перегружен.

3 Чихание Обычно мы чихаем, когда в носовых каналах слишком много аллергенов, микробов, пыли и других раздражителей. Это способ нашего тела освободиться от "мусора".

4 Потягивание Бессознательно мы потягиваемся, чтобы подготовить тело для предстоящих физических нагрузок, которые ожидают его в течение дня. Потягивание прогревает мышцы, восстанавливает циркуляцию крови и улучшает наше настроение с утра.

5 Резкие судороги при погружении в сон Мы имеем в виду то странное чувство, когда только-только начинаешь засыпать, как возникает ощущение резкого падения, мы вздрагиваем и просыпаемся. В этот момент все мышцы сжимаются в спазме так сильно, что можно упасть с кровати. Этот феномен является результатом того, что, когда мы начинаем проваливаться в сон, частота нашего дыхания резко падает, пульс же снижается очень медленно и мышцы расслаблены. Наш мозг воспринимает эти действия как приближение смерти и пытается спасти нас, выдавая судорогу.

6 Сморщивание кожи То, что кожа на кончиках пальцев начинает морщиться, на самом деле очень важно. Тело сталкивается с повышенным уровнем влажности и понимает, что, скорее всего, окружающая среда скользкая. Поэтому кожа на пальцах начинает принимать такой вид, чтобы было легче контактировать со скользкой поверхностью.

7 Частичная потеря памяти Обычно случается после самых неприятных и травмирующих эпизодов нашей жизни. Наш мозг буквально пытается стереть из памяти ужасные вещи, которые с нами произошли.

8 Мурашки Основная функция возникающих мурашек - снизить количество тепла, которое теряет наше тело через поры кожи. То есть организм делает все, чтобы мы могли быстрее согреться.