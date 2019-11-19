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Самые необычные проявления защитного механизма нашего тела

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Самые необычные проявления защитного механизма нашего тела
16:28 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:9 удивительнейших вещей, которые совершает наш организм, а мы даже не знаем, по какой причине.

  • 1

    Икота

    Когда мы едим слишком быстро, проглатывая огромные куски еды, или попросту переедаем, это может привести к раздражению блуждающего нерва, который проходит через желудок и диафрагму. В результате возникает приступ икоты.

  • 2

    Зевота

    Зеваем мы главным образом для того, чтобы охладить мозг, когда он перегружен.

  • 3

    Чихание

    Обычно мы чихаем, когда в носовых каналах слишком много аллергенов, микробов, пыли и других раздражителей. Это способ нашего тела освободиться от "мусора".

  • 4

    Потягивание

    Бессознательно мы потягиваемся, чтобы подготовить тело для предстоящих физических нагрузок, которые ожидают его в течение дня. Потягивание прогревает мышцы, восстанавливает циркуляцию крови и улучшает наше настроение с утра.

  • 5

    Резкие судороги при погружении в сон

    Мы имеем в виду то странное чувство, когда только-только начинаешь засыпать, как возникает ощущение резкого падения, мы вздрагиваем и просыпаемся. В этот момент все мышцы сжимаются в спазме так сильно, что можно упасть с кровати.

    Этот феномен является результатом того, что, когда мы начинаем проваливаться в сон, частота нашего дыхания резко падает, пульс же снижается очень медленно и мышцы расслаблены. Наш мозг воспринимает эти действия как приближение смерти и пытается спасти нас, выдавая судорогу.

  • 6

    Сморщивание кожи

    То, что кожа на кончиках пальцев начинает морщиться, на самом деле очень важно. Тело сталкивается с повышенным уровнем влажности и понимает, что, скорее всего, окружающая среда скользкая. Поэтому кожа на пальцах начинает принимать такой вид, чтобы было легче контактировать со скользкой поверхностью.

  • 7

    Частичная потеря памяти

    Обычно случается после самых неприятных и травмирующих эпизодов нашей жизни. Наш мозг буквально пытается стереть из памяти ужасные вещи, которые с нами произошли.

  • 8

    Мурашки

    Основная функция возникающих мурашек - снизить количество тепла, которое теряет наше тело через поры кожи. То есть организм делает все, чтобы мы могли быстрее согреться.

  • 9

    Слезы

    Помимо того, что слезы служат защитой для слизистой оболочки глаза, когда туда попадают инородные объекты, они также являются инструментом эмоциональной защиты. Ученые считают, что в стрессовых ситуациях наше тело создает новый мощный источник раздражения, чтобы отвлечь человека от той боли, которую он на данный момент испытывает.

Раньше, чем вы думали: когда мы начинаем стареть?

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Тело, Организм, Анатомия, Защитные механизмы.
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