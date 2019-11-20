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В НАСА подтвердили наличие водяного пара над поверхностью Европы

В НАСА подтвердили наличие водяного пара над поверхностью Европы
08:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:Вероятно, вода не замерзает благодаря горячему ядру Европы, разогретом гравитацией Юпитера.

Команда, возглавляемая исследователями из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбельте, подтвердила наличие водяного пара над поверхностью Европы — спутника Юпитера.

"Хотя ученые еще не обнаружили жидкую воду непосредственно, мы нашли другую лучшую вещь: воду в форме пара", — заявил ведущий исследователь и планетолог NASA Лукас Паганини.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, команда NASA обнаружила, что из Европы выделяется достаточно водяных паров, чтобы за считанные минуты заполнить бассейн олимпийских размеров. Это не очень много, но этого было достаточно, чтобы быть обнаруженными с Земли.

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Из 17 наблюдений, проведенных Обсерваторией WM Keck на Гавайях, которая использует спектрограф для определения химического состава атмосфер других планет путем сканирования инфракрасного света, который они испускают или поглощают, ученые обнаружили водяной пар только в одном случае.

"Мы предполагаем, что выделение водяного пара на Европе происходит на низших уровнях, чем предполагалось ранее... Мы провели тщательные проверки, чтобы удалить возможные загрязняющие вещества в наземных наблюдениях. Но, в конце концов, нам нужно приблизиться к Европе, чтобы увидеть, что на самом деле происходит", — сказал в своем заявлении ученый Годдард Ави Манделл.

Чтобы получить полную информацию, планируется направить в Европу специальную космическую миссию. Так, в 2023 году готовится запуск аппарата Europa Clipper. Он будет оснащен набором камер, спектрометров и радаров и облетит вокруг спутника 45 раз, на высоте от 25 до 2700 километров.

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Исследования, Европа, Космос, Юпитер, Наука, Спутник Юпитера, Поверхность Европы.
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