Скачать
Среда, 20.11.2019
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Уникальное событие: Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"
Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"

В двух астероидах было обнаружено составляющие РНК

В двух астероидах было обнаружено составляющие РНК
14:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:Многочисленные проверки, проведенные учеными, включая изотопный анализ, показали, что обнаруженные вещества не могли быть занесены с Земли.

Ученые обнаружили в двух астероидах рибозу и другие сахара, которые могут участвовать в образовании молекул РНК и ДНК.

Рибоза — важнейший компонент РНК (рибонуклеиновая кислота). Во многих случаях современной жизни РНК играет роль молекулы-посредника, копируя генетические инструкции из молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и доставляя их на молекулярные фабрики внутри клетки, называемые рибосомами. Последние считывают РНК для построения белков, необходимых для жизненных процессов.

Теперь ученые нашли рибозу, а также арабинозу и ксилозу в двух богатых углеродом астероидах — NWA 801 и Murchison. Группа ученых обнаружила эти соединения после анализа порошкообразных образцов астероидов с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии, которая сортирует и идентифицирует молекулы по их массе и электрическому заряду.

Исследователи выяснили, что содержание рибозы и других сахаров колеблется от 2,3 до 11 частей на миллиард в NWA 801 и от 6,7 до 180 частей на миллиард в Murchison. Это достаточно много для небесных тел. Полученные ранее данные об обнаружении в составе комет аминокислот вкупе с новыми результатами подкрепляют гипотезу о зарождении жизни на Земле благодаря занесенным из космоса молекулам.

Найдет новый способ очистки крови от раковых клеток: как именно он работает
Найдет новый способ очистки крови от раковых клеток: как именно он работаетЧитать полностью

Поскольку Земля наводнена жизнью, команда должна была рассмотреть возможность того, что сахара в астероидах — просто загрязнения земными веществами.

Специалисты планируют проанализировать больше астероидов, чтобы получить лучшее представление о разнообразии внеземных сахаров. Они также намерены проверить, имеют ли внеземные молекулы сахара левостороннее или правостороннее смещение. Это важно для биологической активности таких соединений. Для живых организмов активность проявляют только левовращающие изомеры. В частности, ученые стремятся понять, почему именно левовращающие изомеры соединений составляют все живые организмы и как это связано с метеоритной активностью в эпоху, когда Земля была еще молода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Космос, Наука, ДНК, РНК, Астероиды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
02 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
05 Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине приостановили социальные выплаты: что происходит
В Украине приостановили социальные выплаты
Украина планирует в ближайшее время масштабную замену послов за рубежом
Украина планирует масштабную замену послов за рубежом
В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко
В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь