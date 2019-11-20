Это невероятно: с помощью CRISPR вылечили пациентов с заболеваниями крови

Новости науки:CRISPR-клетки вылечили первых пациентов с наследственными заболеваниями крови.

Компаниям CRISPR Therapeutics и Vertex удалось впервые частично вылечить пациентов от наследственных болезней крови с помощью отредактированных инструментом CRISPR клеток. Об этом говорится в сообщении компании CRISPR Therapeutics.

Одной из пациенток, которая болела бета-талассемией, в результате терапии отредактированными клетками больше не понадобятся постоянные переливания крови. Другой пациентке с серповидноклеточной анемией удалось вылечиться от закупорки сосудов. В ходе лечения медики перекодировали клетки крови пациентов, заставив их производить не взрослый, а детский вариант гемоглобина.

В следующем году компании планируют использовать CRISPR-терапию для лечения онкологических заболеваний крови.

Компании собираются продолжить исследования CTX001 — суспензию от их отредактированных клеток, и опробовать свой препарат еще на 45 людях.