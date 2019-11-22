Ученые исследовали белок, который играет ключевую роль в процессах ожирения

Исследователи Института Скриппс, о которых рассказывает Eurek Alert, применили новейшие методы и обнаружили белок PGRMC2, который окружает молекулу гема.
Белок PGRMC2
Его отключение у подопытных животных приводило к развитию симптомов диабета и других нарушений метаболизма.
Ученые считают: манипулируя активностью PGRMC2 (новооткрытый белок), можно устранить многие заболевания обмена веществ.
Кроме того, таким образом можно будет уменьшить последствия безалкогольного стеатогепатита – одной из главных причин трансплантации печени.
Исследователи применили новейшие методы анализа и обнаружили, что белок PGRMC2 связывает и высвобождает основную молекулу под названием гема.
Молекула движется внутри клеток, чтобы обеспечить жизненно важные процессы, такие как клеточное дыхание, пролиферация клеток, гибель клеток и суточные ритмы.
Суть исследования
Впоследствии команда проверила, как отсутствие белка может влиять на отдельные ткани и весь организм.
В ходе эксперимента ученые изменили геном грызунов таким образом, чтобы белок PGRMC2 не производился в их жировых тканях, а затем применили диету с высоким содержанием жира.
Как следствие, у мышей появились типичные симптомы диабете – непереносимость глюкозы и чувствительность к инсулину.
И наоборот, у тех грызунов, страдавших от ожирения и диабета и получавших препарат, активирующий функции белка PGRMC2, наблюдалось значительное улучшение-животные становились чувствительными к инсулину.
Ученые предполагают, что благодаря манипуляциям активностью PGRMC2 в жировой ткани, можно избежать серьезных последствий ожирения и других проблем с обменом веществ.
В частности, если включить этот белок в печени, это позволит облегчить последствия стеатогепатита.