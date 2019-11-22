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Ученые исследовали белок, который играет ключевую роль в процессах ожирения

Ученые исследовали белок, который играет ключевую роль в процессах ожирения
18:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Открытие американских ученых свидетельствует о том, что ключевую роль в метаболизме осуществляет белок, о котором до сих пор почти ничего не было известно.

Исследователи Института Скриппс, о которых рассказывает Eurek Alert, применили новейшие методы и обнаружили белок PGRMC2, который окружает молекулу гема.

Белок PGRMC2

Его отключение у подопытных животных приводило к развитию симптомов диабета и других нарушений метаболизма.

Ученые считают: манипулируя активностью PGRMC2 (новооткрытый белок), можно устранить многие заболевания обмена веществ.

Кроме того, таким образом можно будет уменьшить последствия безалкогольного стеатогепатита – одной из главных причин трансплантации печени. 

Исследователи применили новейшие методы анализа и обнаружили, что белок PGRMC2 связывает и высвобождает основную молекулу под названием гема.

Молекула движется внутри клеток, чтобы обеспечить жизненно важные процессы, такие как клеточное дыхание, пролиферация клеток, гибель клеток и суточные ритмы. 

Суть исследования

Впоследствии команда проверила, как отсутствие белка может влиять на отдельные ткани и весь организм. 

В ходе эксперимента ученые изменили геном грызунов таким образом, чтобы белок PGRMC2 не производился в их жировых тканях, а затем применили диету с высоким содержанием жира.

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Как следствие, у мышей появились типичные симптомы диабете – непереносимость глюкозы и чувствительность к инсулину. 

И наоборот, у тех грызунов, страдавших от ожирения и диабета и получавших препарат, активирующий функции белка PGRMC2, наблюдалось значительное улучшение-животные становились чувствительными к инсулину.

Ученые предполагают, что благодаря манипуляциям активностью PGRMC2 в жировой ткани, можно избежать серьезных последствий ожирения и других проблем с обменом веществ.

В частности, если включить этот белок в печени, это позволит облегчить последствия стеатогепатита.

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Все по теме:

Ожирение, Белок, Наука, Исследователи, Метаболизм, Белок PGRMC2.
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