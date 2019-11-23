"Хаббл" сделал снимок "спокойной" галактики

Новости науки:Галактика располагается на расстоянии 135 миллионов световых лет от Земли.

Когда астрономы исследуют содержимое и составные части галактики где-то во Вселенной, они используют различные методы и инструменты. Одним из них является изучение распространения входящего света из этой галактики в спектр и изучение его свойств. Это делается почти так же, как стеклянная призма разделяет белый свет на составляющие его волны, создавая радугу.

Охотясь за определенными признаками излучения от различных элементов в спектре света галактики - так называемые линии излучения - или, наоборот, знаки поглощения от других элементов - так называемые линии поглощения - астрономы могут начать понимать происходящее в ней.

Если спектр галактики показывает много линий поглощения и мало линий излучения, это говорит о том, что ее звездообразующий материал истощен и что её звезды в основном старые, а обратное предполагает взрыв звездообразования.

Этот метод известен как спектроскопия и может рассказать о типе и составе галактики, плотности и температуре любого излучающего газа, скорости образования звезд или о том, насколько массивная может быть центральная черная дыра галактики.

В отличии от других галактик, NGC 3749 показывает сильные эмиссионные линии. Она находится на расстоянии более 135 миллионов световых лет и является умеренно светящейся. Галактика использовалась в качестве «контроля» в исследованиях особенно активных и светящихся галактик - активных галактических ядер, которые испускают большое количество интенсивного излучения. По сравнению с этими активными галактиками, NGC 3749 классифицируется как неактивная и не проявляет известных признаков ядерной активности.